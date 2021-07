La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile une déclaration d'engagements pour inciter les employeurs du centre-ville à se mobiliser pour le retour de leurs employés dans les bureaux





MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui une déclaration d'engagements qui vise à mobiliser les employeurs et les travailleurs du centre-ville pour le retour en présentiel. Développée dans le cadre de l'initiative " J'aime travailler au centre-ville ", appuyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la déclaration d'engagements a pour objectif d'amorcer le retour soutenu des employés dans les bureaux du centre-ville de Montréal. Elle constitue une étape majeure dans le but de consolider la mobilisation des acteurs du centre-ville ainsi que des parties prenantes autour de la relance du secteur.

« La déclaration d'engagements répond à l'un des plus sérieux enjeux que nous avions identifiés, c'est-à-dire la nécessité de mobiliser le milieu des affaires pour assurer le retour des travailleurs dans les bureaux et assurer la relance du centre-ville. Les résultats de notre sondage, dévoilés en juin dernier, ont révélé qu'une majorité de répondants avait hâte de retourner au bureau (53 %). Plus encore, ils étaient 70 % à se déclarer à l'aise de retourner sur leur lieu de travail. Nous invitons les acteurs et les employeurs du centre-ville à mettre en place des stratégies qui inciteront leurs employés à revenir au travail en présentiel. Les six engagements fondamentaux de la déclaration vont dans ce sens et appellent clairement les employeurs à démontrer leur mobilisation sur les orientations à suivre pour y arriver », a expliqué Michel Leblanc.

« Cette déclaration d'engagements contribuera à conscientiser les différents intervenants quant à l'importance d'assurer un retour sécuritaire et agréable dans les tours de bureaux. En tout temps, la sécurité des travailleurs doit demeurer une priorité. Il faut se mobiliser pour favoriser un retour harmonieux à la vie en communauté dans le centre-ville de Montréal et participer ainsi à la relance de notre économie », a soutenu Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

« Dans le cadre du projet " J'aime travailler au centre-ville ", la Chambre a travaillé sur la planification du retour dans les tours en six points incontournables. Comme l'indique la déclaration d'engagements, ce retour sera sécuritaire, progressif et flexible. Son succès dépendra de l'implication de tous mais aussi de la création de milieux de travail attrayants qui permettront aux employés de se retrouver, de se réapproprier cette dimension humaine qui leur a fait défaut depuis plusieurs mois », a poursuivi Michel Leblanc.

« La mobilisation et la collaboration de tous les acteurs du centre-ville sont essentielles pour réussir le retour progressif des travailleurs dans les bureaux. La Chambre travaille à cet égard avec des partenaires du secteur privé pour développer une série d'outils qui favoriseront le retour en présentiel des employés. J'invite le milieu des affaires et les employeurs du centre-ville à s'engager à nos côtés en signant la déclaration et en intégrant ces lignes directrices dans la planification du retour des travailleurs en présentiel sur les lieux de travail », a conclu Michel Leblanc.

Engagements de la déclaration

Le retour dans les tours sera sécuritaire

Le retour dans les tours sera progressif

Le retour dans les tours sera flexible

Le retour dans les tours sera l'affaire de tous

Le retour dans les tours sera attrayant

Le retour dans les tours permettra de nous retrouver

Consultez la déclaration d'engagements

À propos de l'initiative J'aime travailler au centre-ville

"J'aime travailler au centre-ville " est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 15:56 et diffusé par :