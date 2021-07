Erin Krekoski, finaliste dans la région de l'Outaouais au concours Tournez-vous vers l'excellence!





GATINEAU, QC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Erin Krekoski, de Rock's End Farm, est finaliste de la 16e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence!.Erin a été sélectionnée parmi les candidats de 2021 en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

Citations

« Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership et du sens entrepreneurial chez les jeunes agriculteurs. Nos finalistes incarnent toute la diversité et le dynamisme qui soutiennent l'agriculture d'aujourd'hui. C'est un privilège de découvrir leurs parcours pour contribuer à l'agriculture et à la vitalité des régions. Ils portent en eux les valeurs et les tendances fortes de la société actuelle, entre autres en matière de développement durable, de valorisation de l'environnement, d'économie circulaire, de création d'emplois. Je vous invite à aller découvrir leurs univers respectifs. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je lève mon chapeau à madame Erin Krekoski, une entrepreneure d'excellence. À travers son dossier de candidature, elle a su faire valoir ses compétences comme agricultrice et comme gestionnaire. Elle a de plus démontré un sens du leadership hors du commun. Je suis très fier que notre organisation puisse mettre en lumière publiquement ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui lui donnera sans doute encore davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever ses défis. Sa réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. »

M. Benoit Rioux, directeur régional à La Financière agricole du Québec

À propos d'Erin Krekoski

Rock's End Farm (production ovine et bovine biologique, Farrellton)

Albertaine d'origine, Erin fonde sa ferme au Québec en 2018. Elle élève un troupeau de 45 brebis islandaises, soit de l'agneau certifié biologique pur. En seulement trois ans, ses ventes ont triplé. Elle vend tous ses produits directement aux consommateurs locaux. En plus de la viande, elle vend également des fils de qualité supérieure et des peaux de mouton luxueuses. Elle vise l'augmentation de son troupeau à 100 têtes d'ici 2025, ce qui lui permettra de tripler ses ventes. Son objectif à long terme est d'exploiter une ferme entièrement durable, régénératrice et rentable. « Je suis très fière de remplir les congélateurs des familles locales de viande saine, fraîche et issue de l'élevage régénérateur, et de leur fournir de la laine. J'ai appris cette solidarité enfant, à la ferme, et je l'enseignerai à mon tour à mes enfants. » Erin a une vision de l'entrepreneuriat axée sur la collaboration active avec d'autres agriculteurs. « Parce que nous croyons sincèrement qu'ensemble nous sommes plus forts ». Elle ne craint pas de partager jusqu'à ses données financières pour permettre à tous les producteurs de se comparer et de s'améliorer.

Liens connexes

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Benoit Rioux

Centre de services de Gatineau

Téléphone : (819) 986-1997, poste 2012

SOURCE La Financière agricole du Québec

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 14:00 et diffusé par :