Helena annonce un partenariat stratégique avec Energy Vault





L'organisation mondiale de résolution des problèmes Helena et Energy Vault, créateurs de produits de stockage d'énergie renouvelable qui transforment la façon dont le monde envisage le stockage d'énergie à l'échelle des services publics pour la résilience du réseau, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à identifier d'autres opportunités pour les technologies révolutionnaires d'assainissement des déchets d'Energy Vault alors que la société commence à déployer son système de stockage d'énergie innovant dans le monde.

Tout en soutenant l'expansion d'Energy Vault grâce au vaste réseau d'Helena, ce partenariat stratégique aura pour objectif d'accélérer l'adoption de la technologie transformatrice de la société par les fournisseurs d'énergie mondiaux, en particulier ses innovations en assainissement des matériaux. L'application unique de la science des matériaux au principal support de stockage de l'énergie, les blocs composites, permet d'utiliser des matériaux alternatifs pour remplacer des substances peu respectueuses de l'environnement comme le béton, qui contribue 7 à 8 % des émissions de gaz à effet de serre. En outre, la technologie peut prendre en charge le recyclage de divers déchets préexistants, ce qui, en retour, aide les grandes entreprises de services publics et industrielles à transformer les responsabilités financières et environnementales en actifs d'infrastructure pour soutenir leur transition vers une approche économique entièrement circulaire. Les déchets de cendres de charbon et les pales d'éoliennes hors d'usage, par exemple, peuvent être redirigés des décharges vers les blocs composites sur mesure qui servent d'ancrage aux systèmes gravitaires de la société. En maximisant l'utilisation de la terre, du sable et des déchets d'origine locale, y compris les résidus de production de combustibles fossiles, la conception de chaîne d'approvisionnement d'Energy Vault réduit l'impact des GES du secteur des transports tout en augmentant les emplois pour les économies locales, ce qui donne, au final, une solution de fin de vie pour les matériaux difficiles à décomposer qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement. Cette réutilisation bénéfique élimine les déchets et permet l'utilisation continue des ressources locales dans le cadre d'une économie circulaire.

Ce travail développera le partenariat technologique et commercial précédemment annoncé en 2019 avec CEMEX Research Group, une filiale de la société internationale de matériaux de construction CEMEX, et appuie la collaboration annoncée par Energy Vault plus tôt ce mois-ci avec le géant mondial de l'énergie Enel Green Power.

Dans le cadre de ce partenariat, qui a vu le jour fin 2020, Helena a également annoncé la réalisation d'un investissement de 20 millions USD dans Energy Vault. L'investissement et le partenariat d'Helena avec Energy Vault se font par le biais de l'organisme sans but lucratif d'Helena, Helena Special Investments, qui gère des projets visant à mettre en oeuvre des solutions à des problèmes sociétaux par des moyens à but lucratif. Helena a rejoint d'autres investisseurs, parmi lesquels Saudi Aramco Energy Ventures, SoftBank Vision Fund, CEMEX Ventures, Idealab et Neotribe Ventures. Dans le cadre de son investissement, le fondateur et PDG d'Helena, Henry Elkus, a intégré le conseil d'administration d'Energy Vault.

« Le travail d'Helena consiste à identifier et mettre en oeuvre des solutions à des problèmes critiques mondiaux dans les 50 prochaines années. Il n'y a rien de plus important que d'améliorer radicalement le stockage de l'énergie. Il s'agit à la fois d'une solution à court terme aux problèmes que nous avons constatés récemment dans des régions comme le Texas et d'une nécessité à long terme pour que le monde s'éloigne durablement des combustibles fossiles. Nous estimons qu'Energy Vault jouera un rôle fondamental dans l'accélération de cette transition », a déclaré Henry Elkus, fondateur et PDG d'Helena. « Nous soutenons également la stratégie d'Energy Vault en ciblant un autre problème essentiel : l'assainissement des déchets. La capacité de l'entreprise à utiliser des quantités massives de déchets pour construire ses systèmes ne fait que rendre l'impact plus réel et le modèle économique plus viable, tout en fournissant aux services publics une méthode rationalisée pour abandonner la production d'énergie à partir de combustibles fossiles et recycler les actifs historiques. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Helena dans la poursuite de notre mission partagée et de notre passion mutuelle, à savoir l'accélération de la décarbonisation de notre planète », a ajouté Robert Piconi, PDG et co-fondateur d'Energy Vault. « Étant donné la focalisation d'Helena sur la résolution des défis mondiaux les plus importants, en l'espèce la transition mondiale vers la production d'énergie propre, nous sommes reconnaissants de les avoir à nos côtés en tant que partenaire stratégique et investisseur. Helena et son réseau mondial exercent déjà un impact sur l'adoption de notre technologie, et notre collaboration continue aidera le monde à franchir une étape essentielle dans la lutte contre les effets négatifs du changement climatique. »

À propos d'Helena

Helena est une organisation mondiale de résolution de problèmes. Par le biais des Helena Projects, Helena a pour objectif de mettre en oeuvre des solutions à des problèmes sociétaux critiques. Depuis sa fondation en 2015, Helena Projects ont inclus : America In One Room, qui a attiré l'attention du président Barack Obama et du New York Times sur l'une des expériences politiques les plus importantes de l'histoire des États-Unis ; Factory in the Sky, qui a soutenu le développement et la construction de la première usine de capture du carbone au monde ; Shield, qui s'est investi dans la protection du réseau électrique contre les menaces étrangères et nationales ; et plus récemment The Covid Project, qui a fourni des dizaines de millions d'unités de fournitures médicales et d'équipements de protection individuelle aux intervenants de première ligne pendant la pandémie de COVID-19. Pour en savoir plus sur Helena, visitez helena.org.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault conçoit des produits de stockage d'énergie renouvelable qui transforment l'approche mondiale en matière de stockage énergétique à l'échelle des services publics pour optimiser la résilience des réseaux. En appliquant les principes physiques fondamentaux classiques de la gravité et de l'énergie potentielle, le système allie un modèle de grue innovant chargé de soulever des briques massives de composite spécialement conçues, à une plateforme logicielle basée dans le cloud, laquelle orchestre le stockage et la décharge d'électricité. En utilisant des matériaux 100 % écologiques à une économie sans précédent, Energy Vault accélère la transition vers un monde entièrement renouvelable.

Pour en savoir plus sur Energy Vault, veuillez visiter energyvault.com et @EnergyVaultInc.

