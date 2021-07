La vocation supérieure d'Alithya





Une nouvelle pratique d'éducation supérieure aidera les universités à répondre à la demande croissante découlant de l'ère numérique

MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Alithya (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) est fière de dévoiler sa nouvelle pratique d'éducation supérieure visant à accompagner les universités dans le cadre de la transformation numérique de leurs processus organisationnels uniques.

Lancée cette année, la pratique d'éducation supérieure d'Alithya a connu une croissance soutenue dans un secteur très réceptif. À ce jour, cinq institutions canadiennes de premier plan ont initié des projets avec Alithya. Avec près de 100 universités et collèges publics et privés au Canada et plus de 5 000 établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis, le marché potentiel pour la pratique de l'enseignement supérieur d'Alithya est significatif. L'équipe spécialisée d'Alithya continue de se développer à mesure que ses objectifs se concrétisent au sein des marchés ciblés.

Expériences personnalisées : Un incitatif pour la transformation numérique des universités

Alors que les milléniaux continuent de repousser les limites de la connectivité et de développer leurs préférences en matière de mode de vie, les établissements d'éducation supérieure doivent répondre aux demandes numériques de leur clientèle, qui souhaite obtenir une expérience utilisateur moderne et conviviale pour faciliter et démocratiser l'accès à l'information. Les processus administratifs traditionnels dépendent d'importants volumes d'information stockés dans des classeurs, ce qui entrave l'accès à ces données en raison d'un manque de ressources virtuelles. Par conséquent, les établissements subissent des pressions accrues pour développer des modèles d'affaires permettant de répondre à ces demandes.

Architecture efficace

La pratique révolutionnaire d'Alithya en matière d'éducation supérieure comble ce besoin en proposant des stratégies de transformation numérique personnalisées afin de permettre aux établissements de ce secteur d'offrir un accès numérique à une grande variété de services, tout en accédant à des données précieuses pour mieux comprendre et analyser les ambitions, les attentes, et les exigences changeantes de leur population étudiante. Une fois les besoins et les objectifs d'un établissement évalués, les experts d'Alithya conçoivent des solutions sur mesure pour y répondre au moyen de CRM institutionnels, de systèmes infonuagiques de renseignements sur les étudiants (SRE), d'ERP infonuagiques, et bien plus. Forte de plusieurs années d'expérience en intégration d'éléments architecturaux clés en fonction des objectifs d'affaires et des besoins des utilisateurs finaux, la pratique d'éducation supérieure d'Alithya apporte une expertise à valeur ajoutée dans les projets afin d'aider les établissements à relever les défis uniques découlant de leur transformation numérique.

Citation de Damien Dumas, Spécialiste en transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur, Alithya

La pratique d'éducation supérieure d'Alithya est dirigée par Damien Dumas, un chef de file chevronné de l'industrie cumulant plus de 35 ans d'expérience en gestion des TI. Dans le cadre de ses fonctions à titre de spécialiste en transformation numérique pour le secteur de l'éducation supérieure, Damien Dumas tire parti de sa vaste expérience en architecture de solution, y compris en systèmes infonuagiques de renseignements sur les étudiants (SRE), en CRM, et en intelligence d'affaires pour développer la pratique d'Alithya et assurer sa croissance.

« Grâce à l'expérience et à l'expertise approfondies d'Alithya dans différents secteurs spécialisés, et à une stratégie clairement établie pour répondre aux besoins précis des universités, le secteur a accueilli notre nouvelle pratique à bras ouverts. Les universités reconnaissent l'urgence de mener à bien leurs projets de transformation numérique pour demeurer concurrentielles au 21e siècle. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain en stratégie et en transformation numérique. L'organisation compte sur plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin de créer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le www.alithya.com.

