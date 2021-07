/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Décision du gouvernement concernant le projet Énergie Saguenay/





QUÉBEC, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, présentera la décision du gouvernement du Québec à l'égard du projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour l'occasion, le ministre Charette sera accompagné de la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest.

Date Le mercredi 21 juillet 2021



Heure : 15 h



Lieu : Le Montagnais

Salle Totem Sud

1080, boulevard Talbot

Chicoutimi (Québec) G7H 4B6

Les représentants des médias sont invités à assister à la conférence de presse en personne ou en virtuel. Pour y accéder en virtuel, ils devront confirmer leur participation en écrivant à relations.medias@environnement.gouv.qc.ca avant le 21 juillet à midi, en fournissant le nom du média et une adresse courriel par laquelle nous pourrons faire suivre les détails de connexion pour participer à l'événement.

Conformément aux recommandations de la Direction générale de la santé publique, des mesures d'hygiène et de distanciation physique seront requises. Le port du couvre-visage est obligatoire. De plus, les personnes qui assistent à la conférence de presse ne devront présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir reçu de consignes d'isolement de la part de la Direction générale de la santé publique.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 05:00 et diffusé par :