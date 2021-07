Skechers et kansaïyamamoto collaborent sur une collection en édition limitée





Une célébration de la grande mode et de l'imagerie d'avant-garde arrive chez Skechers, The Comfort Technology Companytm, dans une nouvelle collection de chaussures inspirée par le défunt créateur iconique japonais Kansai Yamamoto. La collection Skechers x kansaïyamamoto en édition limitée de quatre baskets de mode pour hommes et femmes adopte l'esthétique de Kansai et sera lancée à l'occasion du premier anniversaire de son décès, le 21 juillet, au Japon, en Amérique du Nord et en Europe.

« Kansai était une légende, non seulement dans le milieu de la mode tout au long de sa carrière, mais aussi en tant qu'inspiration pour de nombreux artistes qui l'ont suivi. Skechers a eu la chance incroyable de pouvoir travailler sur cette collaboration influencée par le maître avant son décès », a déclaré Michael Greenberg, président of Skechers. « Au cours des dernières années, les chaussures Skechers ont fait leur apparition dans de grands défilés de mode du monde entier, avec des styles qui font parler d'eux. La vision créative de Kansai suit cette progression avec la création iconique fusionnée avec nos styles Skechers Max Cushioning Premier et D'Lites qui offrent un confort incroyable. »

« Depuis son apparition sur la scène mondiale en tant que créateur de mode incorporant de manière audacieuse un design et une mise en scène inspirés des couleurs brillantes de Kabuki, le style, la beauté, et une méthode d'expression unique, Kansai Yamamoto a poursuivi l'esthétique japonaise et continué à relever le défi d'une créativité sans compromis en tant que l'un des plus grands interprètes du monde », a déclaré Hatsumi Iwasaki, directeur des communications chez KANSAI SUPER STUDIO. « Il a également établi la marque kansaïyamamoto, renommée pour ses créations d'avant-garde distinctives. Appréciez la rue avec un sentiment d'élévation qui commence dans vos pieds dans ces chaussures développées via une collaboration entre Skechers et la marque de Kansai qui déborde d'une esthétique et d'une énergie qui lui sont propres. »

Le lancement couvre une gamme de baskets de mode Max Cushioning Premier. Les styles KY Kabuki Paint pour hommes et KY Nadeshiko pour femmes revêtent les designs kansaïyamamoto iconiques inspirés par le théâtre kabuki traditionnel et sa beauté. Les baskets KY Sol pour hommes et KY Luna pour femmes comportent des motifs de couleur ombre qui évoquent la notion de soleil et de lune. Les baskets de mode classiques Skechers D'Lites (KY Carnival pour hommes et KY Hanabi pour femmes) suivront le 21 août, avec un dessus en cuir haut de gamme multicolore dans des teintes festives, ainsi que le logo kansaïyamamoto.

Kansai Yamamoto a brisé les frontières du monde de la mode avec ses créations avant-gardistes portées par les musiciens des années 1970. Il a été le premier créateur japonais à présenter un défilé de mode à Londres, et a ensuite participé à de nombreux événements de la semaine de la mode à Tokyo, New York et Paris. Plus récemment, il a étendu la portée de son style en collaborant avec d'autres créateurs, des maisons de couture et des marques internationales. Son esthétique reste une favorite des célébrités. Kansai Yamamoto est décédé en juillet 2020, mais sa vision se perpétue à travers ses créations intemporelles et sa marque éponyme.

Les styles de la collection Skechers x kansaïyamamoto pour hommes et femmes seront disponibles dans certains magasins amiraux Skechers aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi qu'en ligne sur les sites Web Skechers là où ils seront disponibles. Une gamme étendue de styles comprenant trois chaussures en toile et une basket à plateforme, sera disponible en exclusivité au Japon.

À propos de SKECHERS USA, Inc.

Skechers (NYSE : SKX), The Comfort Technology Company, basée en Californie du Sud, crée, développe et commercialise une gamme diversifiée de chaussures, de vêtements et d'accessoires de style de vie et de performance pour hommes, femmes et enfants. Les collections de la société sont disponibles aux États-Unis et dans plus de 170 pays et territoires à travers le monde, via des grands magasins et des boutiques spécialisées, et directement aux consommateurs dans plus de 3989 magasins de détail appartenant à la société et à des tiers, ainsi que sur ses sites Web de commerce électronique. La Société gère ses activités internationales via un réseau de distributeurs mondiaux, de partenaires de coentreprise situés en Asie, en Israël et au Mexique, et via des filiales en pleine propriété situées au Canada, au Japon, en Inde, en Europe et en Amérique latine. Pour plus d'informations, visitez about.skechers.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

À propos de KANSAI SUPER STUDIO

KANSAI SUPER STUDIO a été fondé par le créateur et réalisateur Kansai Yamamoto dont la vision était de « rendre le monde heureux par la puissance de la création ». Basé sur l'esprit hérité de Kansai Yamamoto, le studio mène des activités liées à la planification, au développement et à l'image de marque pour diverses marques, dont kansaïyamamoto, non seulement dans le domaine de la mode mais aussi dans de nombreux autres, y compris l'habillement, les produits alimentaires, les résidences et les loisirs.

Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles formulées en conformité aux dispositions de la règle refuge de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle qu'amendée, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée. Ces déclarations prévisionnelles portent notamment, sans limitation, sur la croissance nationale et internationale future de Skechers, ses résultats financiers et ses opérations, y compris son chiffre d'affaires et son bénéfice nets prévus, son développement de nouveaux produits, la demande future pour ses produits, ses projets d'expansion nationale et internationale, l'ouverture de nouveaux magasins et ses dépenses supplémentaires, ainsi que sur ses initiatives de publicité et de marketing. Les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par l'utilisation de formules de nature prévisionnelle incluant des mots tels que « croire », « anticiper », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter », « sera », « se poursuivra », « aura pour résultat », « pourrait », « peut », « serait possible » ou toute variation de ces mots ayant des significations similaires. Lesdites déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux prévus dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs pouvant causer de telles différences, ou y contribuer, incluent la perturbation des activités et des opérations en raison de la pandémie de COVID-19 ; les conditions économiques, politiques et commerciales internationales, y compris les marchés difficiles de la consommation au détail aux États-Unis ; le maintien, la gestion et la prévision des coûts et des niveaux de stock adéquats ; la perte de clients majeurs ; toute diminution de la demande de la part des détaillants du secteur et l'annulation d'engagements de commandes en raison du manque de popularité de certains modèles et/ ou de certaines catégories de produits ; le maintien de l'image de marque et la concurrence intense parmi les vendeurs de chaussures pour les consommateurs, notamment sur le marché hautement concurrentiel des chaussures de sport ; l'anticipation, l'identification, l'interprétation ou la prévision des changements dans les tendances de la mode, dans la demande de produits de la part du consommateur et les divers facteurs de marché décrits plus haut ; les niveaux de ventes durant les saisons de vente du printemps, de la rentrée des classes et des fêtes ; ainsi que d'autres facteurs référencés ou incorporés par référence dans le rapport annuel de Skechers, sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et dans son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour les trois mois clos le 31 mars 2021. Plus précisément, la pandémie de COVID-19 a eu et continue d'avoir un impact significatif sur les activités, les conditions financières, les flux de trésorerie et les résultats d'exploitation de Skechers. Les déclarations prévisionnelles concernant la pandémie de COVID-19 incluent, sans s'y limiter, les plans mis en place par Skechers pour répondre à cette pandémie. À l'heure actuelle, il y a une incertitude importante concernant la pandémie de COVID-19, y compris, sans s'y limiter, en ce qui concerne : (i) la durée et l'étendue de l'impact de la pandémie ; (ii) les réponses gouvernementales à la pandémie, y compris la manière dont ces réponses pourraient avoir un impact sur les activités et les opérations de Skechers, dont les activités de ses usines, ainsi que sur les opérations d'autres partenaires commerciaux ; (iii) l'efficacité des mesures prises par Skechers en réponse à ces risques, et ; (vi) la capacité de Skechers à ajuster efficacement et en temps opportun ses plans en fonction de l'évolution rapide de l'environnement commercial et économique. Compte tenu de ces facteurs de risque et d'autres facteurs de risque associés à la pandémie de COVID-19, la nature dynamique des circonstances signifie que ce qui est indiqué dans le présent communiqué de presse pourrait changer à tout moment et, par conséquent, que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés par de telles déclarations prévisionnelles. Les risques inclus ici ne sont pas exhaustifs. Skechers exerce ses activités dans un environnement très concurrentiel qui évolue très rapidement. De nouveaux risques émergent de temps à autre et il est impossible pour nous de prévoir tous lesdits facteurs, comme il nous est impossible d'évaluer l'impact de tels facteurs de risque sur nos propres affaires, ni à quel point un facteur quelconque, ou une combinaison de facteurs, pourraient causer un décalage notable entre les résultats réels et ceux contenus dans une déclaration prévisionnelle quelconque. Étant donné ces risques et ces incertitudes, le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à des déclarations prévisionnelles en tant que prédiction de résultats réels. Les résultats signalés dans les rapports ne doivent pas, en outre, être considérés comme une indication de la performance future.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

