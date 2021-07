Les actionnaires de Mando approuvent le projet de scission de l'activité de conduite autonome (ADAS)





« La scission permet à Mando d'affiner son expertise spécifique et d'optimiser le fonctionnement de chacune de ses activités liées aux châssis et à l'autonomie, tout en conservant sa position stratégique de fournisseur de solutions de sécurité active. »

SEOUL, Corée du Sud, le 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le 20 juillet, les actionnaires de Mando ont approuvé le plan de scission de son activité de conduite autonome et d'une partie de *Mobility en tant que filiale à part entière. La résolution spéciale, qui a été approuvée avec un taux d'approbation de 85 % du nombre total d'actions présentes (66,9 %), a été adoptée avec le soutien de la majorité des actionnaires qui ont voté en faveur de la résolution, conformément aux recommandations des principales organisations nationales et internationales de conseil aux investisseurs. La nouvelle société, « MMS (Mando Mobility Solutions, nom provisoire) », sera lancée le 1er septembre.

Cho Seong-Hyeon, président et directeur représentatif de Mando, a déclaré que « Mando est désormais doté d'un nouveau moteur de conduite grâce à cette scission » et que « nous ferons tout notre possible pour apporter une valeur positive à nos actionnaires et à la société en accélérant les progrès de la technologie de conduite autonome ».

MMS, la nouvelle société, qui sera responsable de l'activité de conduite autonome de Mando, prévoit de s'assurer des talents et des technologies de pointe, tout en mettant activement en oeuvre des efforts de marketing mondial par le biais d'investissements à l'étranger en Amérique du Nord, en Chine et en Inde.

Mando, la « RemainCo », se développera en tant que fournisseur de technologies propres axées sur les solutions pour véhicules électriques en s'appuyant sur un important carnet de commandes, un solide portefeuille de châssis électriques, une structure financière saine et une expérience commerciale approfondie.

Grâce à cette approbation, Mando est désormais en mesure d'affiner son expertise commerciale dans les domaines de la « conduite autonome (ADAS) » et des « solutions EV (électrification de son activité traditionnelle de châssis) ». Non seulement Mando peut désormais optimiser ses investissements et son fonctionnement pour chaque activité, mais en divisant l'activité autonome en une structure de filiale à part entière, elle est en mesure de maintenir son leadership en tant que « fournisseur de solutions de sécurité active ».

* Activités de Mobility : Robot de patrouille sans pilote, chargeur de véhicule électrique sans pilote, plateforme en ligne (serveur cloud), etc.

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 03:00 et diffusé par :