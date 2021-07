Thunes fait l'acquisition de Limonetik pour accélérer le déploiement des collections de paiements à l'international





SINGAPOUR et PARIS, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Thunes, leader des paiements transfrontaliers, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Limonetik, une plateforme européenne de moyens de paiement. Cette décision complétera les solutions de paiement cross-border de Thunes déjà existantes en permettant aux entreprises d'être payées dans 70 pays, en utilisant plus de 285 méthodes de paiement locales telles que les mobiles wallets, le paiement échelonné (BNPL), les paiements par QR code et bien plus encore. La solution sera connue sous le nom de Thunes Collections.

Limonetik est l'un des premiers développeurs de plateforme de méthodes de paiement alternatives adaptées aux commerçants et aux marketplaces à l'international. Et comme Thunes, la société travaille en étroite collaboration avec des prestataires de services de paiement et des institutions financières. Traitant plus de 2 milliards d'euros par an, Limonetik bénéficie de la confiance de plus de 14 000 marchands, marketplaces et acteurs de la fintech, dont Deliveroo, Uber Eats, Veepee, CMA - CGM, Worldline - Ingenico, ACI, Amadeus et Natixis. Fondée à Paris en 2008, Limonetik est dirigée par Christophe Bourbier, CEO et co-fondateur, entrepreneur et expert des espaces de paiement. Aujourd'hui, Limonetik compte 50 employés qui deviendront Thunesters.

La croissance rapide du e-commerce cross-border a rendu essentiel pour les vendeurs mondiaux d'accepter les méthodes de paiements locales préférées des consommateurs. Il y a plus de 400 méthodes de paiement alternatives, et cette diversité amène une complexité liée à l'intégration et des coûts importants du back-office, que l'offre de Limonetik peut résoudre via l'intégration d'une API unique. Nous pensons que la collecte de fonds à l'échelle mondiale devrait être facile, quelle que soit la situation géographique du client.

En rejoignant les réseaux mondiaux de paiement et de collecte de Thunes, les entreprises et leurs clients peuvent envoyer des paiements ? et être payés ? même dans les endroits les plus difficiles d'accès au monde. Avec une connexion unique et simple, Thunes propose des paiements rapides, transparents et abordables dans le monde entier et proposera désormais des moyens plus flexibles afin de collecter des fonds.

"Thunes est reconnu pour son vaste réseau mondial et sa solution de paiement extrêmement simple. Nous sommes ravis de renforcer notre offre avec une capacité de collection mondiale rendue possible grâce à l'acquisition de Limonetik. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de Limonetik au sein de Thunes et, en tant qu'une seule entité, nous sommes impatients d'offrir une solution de paiement unique qui connecte tous les coins du monde et rend l'économie mondiale accessible à tous." A commenté Peter De Caluwe, CEO de Thunes.

"Limonetik a été le moteur de la transformation des collectes de fonds avec sa plateform-as-a-service modèle (PaaS), tandis que Thunes possède un puissant réseau de paiement mondial. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'étendre nos solutions combinées de paiement et de collection à travers le monde," explique Christophe Bourbier, fondateur de Limonetik.

Thunes dévoile également une nouvelle identité de marque, comprenant un nouveau logo et un nouveau site Web pour mieux refléter sa position bien établie sur le marché et l'expansion de ses offres de services. Ces changements arrivent quatre ans après la création de Thunes et une diversification réussie de l'entreprise, de l'agrandissement de son offre et de sa présence mondiale.

En mai 2021, Thunes a annoncé une levée de 60 millions de dollars US lors d'un cycle de série B, mené par Insight Partners, société globale de fonds d'investissements et de risque des capitaux, amenant en moins de deux ans, le capital total de l'entreprise à 130 millions de dollars US. Le soutien d'Insight Partners permet à Thunes d'accélérer ses investissements dans ses opérations, ses produits et sa technologie.

