15 chefs d'entreprise de renommée mondiale se réunissent pour discuter des dernières tendances sur la voie de la neutralité carbone à travers le monde -Sommet des dirigeants NET ZERO (Japan Business Conference 2021)





Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI), et l'Office japonais du commerce extérieur (Japan External Trade Organization, JETRO) ont le plaisir d'annoncer leur organisation conjointe du « Sommet des dirigeants NET ZERO (Japan Business Conference 2021) » visant à promouvoir l'innovation dans les investissements verts et le passage à la neutralité carbone. L'événement aura lieu en ligne à partir du mercredi 28 juillet.

Dans le cadre du programme principal, des discussions de groupe se tiendront entre 15 dirigeants de sociétés et organisations mondiales. Réunissant divers angles de vue selon la région et le champ d'activités concernés, les discussions porteront sur les initiatives mondiales de pointe et sur les visions futures, sous le thème « Atteindre la neutralité carbone », qui est devenue une problématique planétaire.

M. SASAKI Nobuhiko, président-directeur général de l'Office japonais du commerce extérieur (Japan External Trade Organization, JETRO), prononcera l'allocution d'ouverture ; M. TOKURA Masakazu, président de KEIDANREN (Fédération des entreprises japonaises) prononcera le discours principal ; et le Premier ministre, SUGA Yoshihide ainsi que le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, KAJIYAMA Hiroshi formuleront chacun un message vidéo.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui (gratuitement) https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/

Informations détaillées sur le Sommet des dirigeants NET ZERO (Japan Business Conference 2021)*

Organisateurs : Ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI), Organisation du commerce extérieur du Japon (Japan External Trade Organization, JETRO) Date de l'événement : à partir du mercredi 28 juillet 2021, en ligne Programme de l'événement : ? Programme principal : Sur deux jours, le mercredi 28 juillet et le jeudi 29 juillet (HNJ) Discussions de groupe entre dirigeants intervenant en première ligne des problématiques mondiales, etc. ? Exposition de stands d'entreprises japonaises 54 entreprises et gouvernements locaux à l'avant-garde des technologies et services japonais exposeront sur des stands de RP dans un lieu virtuel ? Communication par avatar Les exposants et participants pourront utiliser des avatars pour communiquer entre eux en temps réel Frais d'inscription : événement gratuit

* Les informations détaillées de l'événement, indiquées ci-dessus, sont valables au 20 juillet 2021, et sous réserve de tout changement lié à des circonstances imprévues entourant la préparation. Rendez-vous sur le site Web officiel du Sommet (https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/) pour consulter les toutes dernières informations.

