Le Canada lance un processus de mobilisation pour assurer une transition équitable





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Le Canada travaille à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre qui ne laissera personne de côté.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a lancé aujourd'hui un processus de mobilisation afin de savoir comment la population canadienne voit le gouvernement du Canada assurer, pour les travailleurs et leurs collectivités, une transition équitable vers un avenir sobre en carbone.

Par ce processus, le gouvernement demande aux parties intéressées, notamment les syndicats, les organismes non gouvernementaux et l'industrie, de même qu'à ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, de transmettre des commentaires au sujet des éléments éventuels d'un projet de loi sur une transition équitable, éléments qui comprennent notamment l'élaboration de principes qui guideront les prises de décision du gouvernement et la création d'un groupe consultatif pour une transition équitable. Pour de plus amples renseignements et participer au processus, visitez www.transition-equitable.ca.

Divers pays ont pris des engagements ambitieux pour réaliser les objectifs climatiques de 2030 et de 2050, et bon nombre d'entre eux intègrent des éléments nécessaires à une transition équitable dans leurs démarches pour atteindre ces objectifs. Le préambule de l'Accord de Paris de 2015 souligne l'importance d'une transition juste et de la création d'emplois décents et de qualité. Prendre dès aujourd'hui des mesures concrètes pour le climat rendra notre économie plus vigoureuse et plus concurrentielle tout en créant des emplois à la grandeur du pays.

Les Canadiens ont dit souhaiter que le gouvernement veille à ce que la transition vers un avenir sobre en carbone soit équitable afin que les groupes en quête d'équité (p. ex. femmes, Autochtones, personnes racisées, personnes handicapées et jeunes) puissent profiter des possibilités et des nouveaux emplois offerts. Consulter la population canadienne au sujet de l'élaboration du projet de loi sur une transition équitable permettra à toutes les voix de se faire entendre.

Citations

« Les travailleurs du secteur des ressources naturelles ont contribué à bâtir notre pays. Ces mêmes travailleurs bâtiront notre avenir sobre en carbone. C'est grâce à leurs compétences, à leur détermination et à leur ingéniosité que nous atteindrons la carboneutralité et assurerons durablement notre prospérité. Ces gens ne seront pas laissés de côté; au contraire ils ouvriront la voie. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« L'annonce d'aujourd'hui permettra aux travailleurs canadiens de contribuer à orienter notre plan de relance au moment où nous émergeons de la pandémie. Pour favoriser une économie plus verte, nous devons non seulement aider les travailleurs à acquérir la formation dont ils ont besoin pour décrocher de bons emplois, mais aussi soutenir l'industrie en renforçant les capacités dans ces secteurs émergents qui en ont tant besoin. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Lien pertinent

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 13:00 et diffusé par :