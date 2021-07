Début du processus de transaction pour la raffinerie nationale de Trinidad (Guaracara)





TRINIDAD & TOBAGO, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Trinidad Petroleum Holdings Limited (TPHL) a entamé un vaste processus de transaction portant sur les actifs de raffinage de la Guaracara Refining Company Limited, et sur le redémarrage de la raffinerie.

Scotia Capital (USA) Inc. (Scotiabank) a été retenue par TPHL comme conseiller financier exclusif pour cette éventuelle transaction. TPHL invite les parties intéressées à prendre part au processus à se mettre en rapport avec la Banque Scotia en adressant un courriel à process.tphl@scotiabank.com avant le 23 juillet 2021.

Les parties ou consortiums intéressés qui possèdent l'expertise requise recevront un document de marketing initial et pourront participer au processus après la signature d'un accord de non-divulgation juridiquement contraignant.

À propos de The Guaracara Refining Company Limited (« Guaracara »)

Guaracara détient actuellement les actifs de la raffinerie nationale de Trinidad & Tobago (anciennement détenue par la Petroleum Company of Trinidad and Tobago Limited). Située sur la côte ouest abritée sur plus de 500 hectares, la raffinerie de Guaracara est une raffinerie de craquage moderne d'une capacité de 175 Mbpd et d'une Complexité Nelson égale à 8,0. La raffinerie est bien configurée pour les bruts régionaux et bénéficie d'un accès privilégié aux marchés de produits nationaux et régionaux, qui devraient connaître une croissance régulière de la demande de produits raffinés. La raffinerie a été arrêtée en toute sécurité fin 2018, et est actuellement en mode préservation, avec un programme actif d'intégrité des actifs pour faciliter un redémarrage rapide.

À propos de Trinidad Petroleum Holdings Limited (« TPHL »)

TPHL est investie de la responsabilité de gérer le pétrole et les actifs connexes de Trinidad & Tobago. TPHL compte quatre filiales : Heritage Petroleum Company Limited, Paria Fuel Trading Company Limited, Guaracara Refining Company Limited et Petroleum Company of Trinidad and Tobago (Petrotrin).

Pour toute question relative au processus, envoyez un courriel à process.tphl@scotiabank.com avant le 23 juillet 2021.

Visitez le site web de TPHL www.trinidadpetroleum.co.tt

