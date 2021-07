Un million de vaccins contre la COVID-19 administrés dans les pharmacies du Québec





Les pharmaciens confirment leur rôle de professionnels de la santé les plus accessibles

MONTRÉAL, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Plusieurs Québécois ont fait le choix de recevoir leur vaccin contre la COVID-19 en pharmacie. Ainsi ce sont plus d'un million de doses qui ont été administrées jusqu'à maintenant dans quelque 1 475 pharmacies réparties sur tout le territoire du Québec.

N'eût été de certaines contraintes logistiques et d'approvisionnement, ce nombre aurait pu être encore plus élevé, considérant que les 1 475 pharmacies communautaires du Québec vaccinant contre la COVID-19 ont une capacité vaccinale de 125 000 doses par semaine. Néanmoins, les pharmaciens propriétaires et leurs équipes ont su faire preuve de résilience face à ces enjeux et leurs efforts continuent d'avoir un impact significatif dans le succès actuel de la campagne de vaccination. D'ailleurs, si l'on combine les vaccins administrés contre l'influenza aux vaccins contre la COVID-19, les pharmaciens communautaires québécois auront administré plus de 2 000 000 de vaccins au total en pharmacie entre le 1er novembre 2020 et le 31 août 2021.

Ainsi, au fur et à mesure que les vaccins ont été livrés en pharmacie, les citoyens du Québec ont eu accès à davantage de plages de rendez-vous, bien souvent à quelques pas de leur domicile, et avec un professionnel qui les connaît bien, leur pharmacien. D'ailleurs, un récent sondage de la firme Abacus Data auprès de la population canadienne, réalisé pour l'Association des pharmaciens du Canada, indique que 84 % des patients québécois font confiance aux pharmaciens pour l'administration de vaccins. La participation massive des pharmaciens à la campagne de vaccination contre la COVID-19 vient encore une fois confirmer leur rôle central dans le système de santé québécois.

« L'arrivée d'une importante quantité du vaccin Moderna en provenance des États-Unis au cours des dernières semaines nous a permis d'accélérer la cadence de vaccination en pharmacie. Dès l'arrivée de ces nouvelles doses en pharmacie, nos membres ont eu l'occasion d'administrer plus rapidement les 2e doses à la population. Sachant que la logistique d'une campagne d'une telle ampleur peut comporter son lot de contraintes, je tiens à saluer l'engagement constant des pharmaciens propriétaires et de leurs équipes auprès de leurs patients et à souligner leur contribution inestimable au succès de cette campagne historique. », souligne M. Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmacies propriétaires (AQPP).

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires invite tous les citoyens à se faire vacciner contre la COVID-19 le plus rapidement possible, et ce, peu importe le lieu de vaccination préconisé par le patient. Comme à l'habitude, les rendez-vous doivent être pris par le biais du site du gouvernement sur Québec.ca/vaccincovid.

