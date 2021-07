Takeda annonce la soumission de son rapport sur la gouvernance d'entreprise à la bourse de Tokyo





Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») (TOKYO : 4502) (NYSE : TAK) a annoncé aujourd'hui avoir déposé son rapport sur la gouvernance d'entreprise auprès de la Bourse de Tokyo (« TSE ») conformément à la réglementation* des sociétés cotées à la TSE. Le rapport peut être consulté sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://www.takeda.com/who-we-are/corporate-governance/.

Ce rapport est établi sur la base des principes du Code de gouvernement d'entreprise en vigueur au 1er juin 2018. Takeda soumettra un rapport de gouvernance d'entreprise révisé, basé sur le Code de gouvernance d'entreprise en vigueur le 11 juin 2021, d'ici la fin décembre 2021.

Le dernier rapport sur la gouvernance d'entreprise de Takeda est disponible sur le site de divulgation d'informations géré par le Japan Exchange Group, qui comprend la Bourse de Tokyo et d'autres bourses au Japon à l'adresse :

https://www2.tse.or.jp/tseHpFront/CGK020010Action.do?Show=Show

Takeda a également fourni la version anglaise du rapport sur la gouvernance d'entreprise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), disponible à l'adresse www.sec.gov.

En ce qui concerne les informations générales sur le rapport sur la gouvernance d'entreprise, veuillez vous référer au site Web du Japan Exchange Group à l'adresse : https://www.jpx.co.jp/english/equities/listing/cg/01.html.

En outre, la politique de gouvernance d'entreprise de Takeda ainsi que les informations générales sur l'environnement, la société et la gouvernance sont expliquées en détail dans son rapport annuel intégré 2021, pour l'exercice clos le 31 mars 2021. Ce rapport peut être consulté sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://air.takeda.com

*TSE's Règlement sur la cotation des valeurs mobilières [Règle 419].

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502) (NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et les valeurs, basé au Japon, qui est déterminé à découvrir et fournir des traitements transformateurs, guidé par son engagement envers les patients, ses employés et la planète. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies génétiques rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

