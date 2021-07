Notre-Dame-du-Bon-Conseil - Mise en service du nouveau pont d'étagement du 9e rang de Wendover





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le nouveau pont d'étagement du 9e rang de Wendover, situé au-dessus de l'autoroute 20, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, sera ouvert à la circulation à la fin de la journée. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, ainsi que le maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, M. Stéphane Dionne, sont heureux d'en faire l'annonce aujourd'hui.

Rappelons qu'en septembre 2019, le ministère des Transports a procédé à la démolition en urgence du pont d'étagement à la suite d'un incident impliquant un véhicule lourd.

Citations

« Conscient des répercussions de cette fermeture, votre gouvernement avait annoncé faire de ce projet de reconstruction une priorité. Le Ministère a non seulement amorcé les travaux plus tôt que prévu, soit à l'automne 2020, mais il les termine également avant l'échéancier. Tous les efforts ont été déployés pour offrir aux usagers un nouveau lien routier sécuritaire, et ce, le plus rapidement possible. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureux de constater que ce projet a été préparé et effectué avec rapidité et efficacité. L'inauguration d'une nouvelle structure sécuritaire et mieux adaptée à la réalité actuelle est une excellente nouvelle pour le Centre-du-Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Cette nouvelle structure correspond bien aux besoins de la population. Qu'elle ait été construite aussi rapidement est certainement un autre élément positif qui s'ajoute aux engagements pris par notre gouvernement dans ce dossier. C'est une belle journée pour tous les résidents et résidentes des secteurs avoisinants. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Je suis très heureux de voir avec quelle rapidité le dossier a été pris en charge par le Ministère. C'est un lien très important pour notre communauté et le gouvernement a bien répondu à nos attentes. L'ouverture de cette structure mieux adaptée à notre réalité la rend sécuritaire pour tous les usagers. »

Stéphane Dionne, maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)

Faits saillants

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région du Centre-du-Québec.

La reconstruction de ce pont d'étagement représente un investissement de 4,4 M$.

Le nouveau pont est à double travée avec poutres d'acier.

La hauteur libre de la nouvelle structure est de 5,2 m.

Une piste cyclable est aménagée sur la nouvelle structure pour favoriser le transport actif dans le secteur.

