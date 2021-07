Alerte média : Supermicro annonce la deuxième édition de l'Open Storage Summit





Les PDG de Supermicro, de Nutanix et le vice-président d'Intel présentent les dernières innovations en matière de systèmes de stockage et les solutions de stockage définies par logiciel pour les déploiements en entreprises, dans les centres de données et les clouds

SAN JOSE, Californie, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Prévu du 27 au 29 juillet 2021, l'Open Storage Summit 2021 de Supermicro, d'une durée de trois jours, est un événement virtuel réunissant des experts de l'industrie et des leaders d'opinion dans le domaine de la technologie de stockage des serveurs et des applications de centres de données pour discuter et présenter les derniers développements en matière de stockage défini par logiciel. L'Open Storage Summit 2021 est la principale conférence en ligne consacrée aux innovations de toutes les technologies de stockage ultramodernes, aux idées novatrices et aux perspectives fascinantes sur les futures tendances en matière de stockage.

L'événement débutera par des présentations des dirigeants de Nutanix, Intel et Supermicro sur les développements technologiques de pointe en matière de stockage défini par logiciel (SDS) pour les entreprises, les centres de données et les infrastructures multi-cloud, ainsi que par un aperçu des gammes étendues de systèmes de stockage de Supermicro.

Parmi les principaux intervenants comprennent Charles Liang, PDG et fondateur de Supermicro, Rajiv Ramaswami, PDG de Nutanix, Tarkan Maner, Chef de l'exploitation de Nutanix, Alper Ilkbahar, vice-président et directeur général, Data Center Memory and Storage Solutions, chez Intel

Outre une table ronde en direct sur la technologie SDS animée par IDC, des sessions sur la technologie SDS seront organisées chaque jour avec Commvault, Intel, Nebulon, NVIDIA, OSNexus, Panasas Quantum, Red Hat, Rozo, Seagate et WekaIO.

Quoi : Supermicro Open Storage Summit 2021

Où : Événement virtuel

Quand :

27 juillet 2021 ? Amérique du Nord/EMEA ? 10 h HAP / 19 h CEST / Asie-Pacifique ? 28 juillet 2021 ? 10 h GMT+8

Toutes les sessions et informations resteront disponibles en ligne pendant un an.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un important fournisseur de serveurs avancés de type Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus écoénergétiques et écologiques du marché.

