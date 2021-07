Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Scarborough





SCARBOROUGH, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Bill Blair, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion de l'exportation, et ministre du Commerce international, de Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronnes-Autochtones, et député de Scarborough--Rouge Park, de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de Logan Kanapathi, député provincial de Markham--Thornhill, de Vijay Thanigasalam, adjoint parlementaire à la ministre des Transports de l'Ontario et député provincial de Scarborough--Rouge Park, de John Tory, maire de la Ville de Toronto, de Jennifer McKelvie, conseillère municipale pour Scarborough-Rouge Park, et de membres du conseil d'administration du Centre communautaire tamoul de Scarborough.

Les représentants des médias et les invités sont priés de respecter les règles locales en matière de distanciation physique. Les participants devront fournir leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche des personnes présentes. Le port du couvre-visage est recommandé, en particulier lorsqu'il est impossible de maintenir une distance physique.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester chez vous si vous présentez l'un des symptômes énumérés dans le site qui suit : https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/about-covid-19, vous laver les mains et prendre d'autres mesures d'hygiène, et maintenez une distanciation physique.

Il n'y aura pas de période de questions lors de l'évènement, mais il sera possible d'organiser des entretiens individuels et des mêlées de presse après l'événement. Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent confirmer leur présence auprès de Keerthana Rang, à k.keerthana2@gmail.com.

Date : Vendredi 16 juillet 2021



Heure : 9 h HAE



Lieu: 311, chemin Staines

Scarborough (Ontario)



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct de la page Facebook du Centre communautaire tamoul : https://www.facebook.com/TamilCommunityCentre/

