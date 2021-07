Invitation aux médias - Conférence de presse concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec

Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, au nom de l'honorable Catherine McKenna,...

Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures publiques en présence de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de...

Les gouvernements du Québec et du gouvernement Canada octroient des aides financières pouvant atteindre 685 millions de dollars aux entreprises Pratt & Whitney Canada, Bell Textron Canada et CAE. Le premier ministre du Canada, le très honorable...

Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 mai 2021. « Grâce à la diversification de nos activités et au soutien des divers programmes...