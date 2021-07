La coentreprise CIBC Mellon célèbre ses 25 ans en tant que leader canadien en services d'actifs





CIBC Mellon continue de servir les institutions canadiennes et les investisseurs mondiaux au Canada en étroite collaboration avec les sociétés mères BNY Mellon et CIBC

TORONTO, le 15 juill. 2021 /CNW/ - CIBC Mellon est fière de célébrer son 25e anniversaire de prestation de services d'actifs sur le marché canadien. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec ses sociétés mères, ce qui permet aux clients d'accéder à une gamme de solutions puissantes de notre entreprise mondiale. Depuis un quart de siècle, l'équipe engagée de CIBC Mellon travaille à habiliter et à responsabiliser les clients, à soutenir le bon fonctionnement des marchés financiers du Canada et à faire des affaires selon les normes les plus élevées.

« Il y a 25 ans, j'ai aidé à établir la coentreprise de CIBC Mellon selon une idée fondamentale qui demeure fidèle à ce jour : expertise locale, capacité mondiale. Nous sommes fiers de célébrer le 25e anniversaire de CIBC Mellon et nous sommes ravis de poursuivre nos efforts communs visant à aider les clients à faire progresser leurs offres en tirant parti de puissantes opérations d'investissement, de solutions de données et de l'accès au marché offert par l'intermédiaire de notre entreprise mondiale au Canada. » ? James Slater, chef mondial de la couverture des clients, Services de gestion d'actifs et du numérique de BNY Mellon, et membre des conseils d'administration de CIBC Mellon.

« Le marché canadien est l'une des arènes les plus sophistiquées et complexes au monde, avec un paysage d'innovation en croissance rapide, une technologie robuste et des investisseurs institutionnels prospectifs. Le fait que l'équipe exceptionnelle de CIBC Mellon ait continué à proposer des solutions puissantes et adaptées aux besoins changeants des clients témoigne de son excellence. Les thèmes qui ont mené au succès de CIBC Mellon et de ses clients pendant 25 ans comprennent un engagement ferme envers le service à la clientèle, la résilience, l'innovation, la gouvernance et la technologie. Félicitations à l'équipe de CIBC Mellon », a déclaré Charlena Gaulin, vice-présidente principale, Services opérationnels clientèle, Infrastructure, Technologie, Infrastructure et innovation, CIBC, et membre des conseils d'administration de CIBC Mellon.

« Dans un monde où les coentreprises sont généralement des collaborations commerciales à court terme, CIBC Mellon représente une histoire réussie de 25 ans qui prouve que les coentreprises transfrontalières détenues à parts égales peuvent non seulement persister, mais aussi favoriser le succès à long terme pour les clients. CIBC Mellon est passée de 100 millions de dollars d'actifs sous administration dans un domaine canadien bondé pour assumer, lever et sortir un éventail de sous-gardiens pour devenir un chef de file du marché avec plus de 2,4 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration. La thèse de base, l'expertise canadienne locale, combinée à la technologie et aux capacités mondiales, demeure une offre gagnante pour les clients qui continuent de nous confier leurs opérations d'investissement et de retraite. Je tiens à remercier et à reconnaître notre équipe engagée de 1 700 employés, ainsi que nos nombreux collègues de soutien à l'échelle de CIBC et de BNY Mellon, pour tout ce que vous continuez à faire pour favoriser le succès de nos clients. » ? Steven Wolff, président-directeur général, CIBC Mellon.

