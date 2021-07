Next.e.GO Mobile SE, le producteur allemand de BEV, annonce une nouvelle micro-usine en Bulgarie





- 140 millions d'euros à investir dans une micro-usine disruptive et entièrement connectée à Lovech, en Bulgarie.

- Avec une capacité de 30 000 véhicules par an, le début de la production est prévu pour le premier trimestre 2024.

- Le projet s'inscrit dans la stratégie de croissance mondiale décentralisée de l'entreprise, qui s'appuie sur son internet de production disruptif et sa micro-usine qui change la donne.

AACHEN, Allemagne, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, le fabricant allemand de voitures électriques à batterie, a annoncé mercredi qu'il avait conclu un accord en Bulgarie pour construire sa deuxième nouvelle micro-usine à Lovech.

Lors d'une cérémonie publique au ministère bulgare de l'économie, sous la direction du ministre Kiril Petkov, les parties ont signé un accord en vertu duquel Next.e.GO Mobile Bulgaria AD construira une micro-usine disruptive et hautement connectée à Lovech. Avec une capacité de 30 000 véhicules par an, le début de la production est prévu pour le premier trimestre 2024. L'usine devrait créer jusqu'à 1 000 nouveaux emplois dans la région. La nouvelle installation sera un jumeau cyber-physique de l'usine originale de l'industrie 4.0 à Aachen, en Allemagne - première micro-usine entièrement connectée de son genre dans l'industrie des VEB - qui tirera parti de l'architecture de l'Internet de la production et de l'automatisation avancée.

« Cet accord stratégique est une autre étape clé de la croissance décentralisée de Next.e.GO Mobile, qui s'appuie sur notre micro-usine et notre architecture de produit pour transformer la mobilité urbaine mondiale. Notre technologie, la production unique et tout l'écosystème que nous créons nous distinguent et étendent notre contribution écologique et économique bien au-delà de nos usines, dans les pays et les communautés locales », a déclaré Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next e.GO Mobile SE. « Nous sommes très heureux d'étendre notre empreinte en Bulgarie - un pays doté d'un capital humain incroyable, d'n terrain compétitif et de clusters technologiques et industriels bien développés. »

Next.e.GO accélère la transition vers une mobilité urbaine à zéro émission en produisant l'un des BEV urbains les plus durables et les mieux conçus. Il est conçu pour combiner un prix abordable avec une durabilité supérieure, un coût total de possession ultra-faible avec un cycle de vie durable inégalé. Et de cristalliser tout cela en une expérience de conduite passionnante comme aucun autre BEV urbain.

Fondée en Allemagne et s'appuyant sur son savoir-faire en matière d'ingénierie et de production intégrées, connu sous le nom d'Internet de la production (IoP), avec la création d'une micro-usine connectée à faible coût et très flexible, Next.e.GO Mobile a progressé avec succès dans ses plans d'expansion mondiale. Outre l'usine en activité en Allemagne et l'installation prévue en Bulgarie, la société avait annoncé précédemment son intention de reproduire ses micro-usines cyber-physiques en Grèce et au Mexique. Le modèle e.GO Life Next est déjà disponible et vendu en Allemagne. En 2022, la société prévoit d'introduire la prochaine génération du modèle e.GO Life et de ses dérivés, notamment e.GO Life Cross.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1574355/eGO_digital_micro_factory_in_Aachen.jpg

Communiqué envoyé le 15 juillet 2021 à 13:27 et diffusé par :