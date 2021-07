Route 329 à Gore - Le gouvernement en action pour sécuriser la route 329 à Gore





SAINT-JÉRÔME, QC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, annoncent des réductions de la limite de vitesse ainsi que la mise en place d'un projet pilote visant à améliorer la sécurité sur la route 329, à Gore.

Ainsi, à compter du 15 juillet prochain, la limite de vitesse de deux secteurs, présentement à 90 km/h, sera réduite à :

70 km/h entre le chemin du Lac-Chevreuil et le chemin Arnott;

80 km/h entre le chemin Arnott et le chemin Scott.

Un panneau de signalisation temporaire est présentement installé afin d'aviser les usagers de la route du changement à venir.

Le secteur visé entre le chemin du Lac-Chevreuil et le chemin Arnott fera également l'objet d'un projet pilote. L'objectif de celui-ci est d'analyser l'influence du marquage sur le comportement des usagers de la route dans le but qu'ils respectent la limite de vitesse affichée. En effet, dès la mi-août, l'application d'une série de bandes transversales de plus en plus rapprochées de chaque côté de la voie de circulation créera l'illusion d'une accélération du véhicule, dans le but de sensibiliser le conducteur à sa vitesse pratiquée.

« Nous sommes heureux de proposer un projet qui répond favorablement à la demande de la municipalité de Gore. La sécurité routière et l'amélioration du bilan routier sont des priorités pour votre gouvernement. À cet égard, la réduction de la limite de vitesse dans les deux sites ciblés ainsi que le projet pilote de marquage entre le chemin du Lac-Chevreuil et le chemin Arnott permettront de contribuer à l'atteinte de nos objectifs communs. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui prouve encore une fois que le gouvernement est à l'écoute des citoyennes et des citoyens qui réclament depuis une dizaine d'années une solution pour contrer la vitesse excessive et le bruit sur ce chemin panoramique qu'est la route 329. En tant que députée du comté d'Argenteuil, je suis heureuse des changements qui seront apportés dans le secteur du noyau villageois du canton de Gore. Les comportements excessifs en matière de vitesse et de bruit se sont exacerbés depuis la pandémie, et je souhaite sincèrement que ce projet pilote puisse rayonner sur d'autres sections des routes 329 et 364, où ces conduites importunes sont aussi observées. Je tiens à rappeler que, par notre comportement, nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour améliorer la sécurité routière et respecter la qualité de vie des communautés que l'on traverse. »

Agnès Grondin, députée du comté d'Argenteuil

Des relevés de vitesse seront compilés et analysés avant et après l'application du marquage au sol afin d'évaluer l'effet de chaque mesure sur le site ciblé entre le chemin du Lac-Chevreuil et le chemin Arnott.

De trois à quatre semaines sont nécessaires entre chaque étape pour faire l'analyse des données.

Le projet pilote de marquage ponctuel se déroulera jusqu'à l'automne 2021.

Une vingtaine de sites partout au Québec feront l'objet d'analyses dans le cadre de ce projet pilote portant sur l'application de différents types de marquage sur la chaussée pour réduire les vitesses pratiquées des usagers de la route.

