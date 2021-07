SecurEnds clôture un financement de série A de 21 millions de dollars pour démocratiser les contrôles d'identité et le cloud





Soutenue exclusivement par Elephant suite à une croissance du chiffre d'affaires de 340 % d'une année sur l'autre, la société de cybersécurité basée à Atlanta a déjà acquis près de 100 clients depuis sa première adoption à la mi-2019 ; Une campagne d'embauche est en cours pour pourvoir plus de 125 postes à Atlanta et dans le monde entier au cours des 12 prochains mois

ATLANTA, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- SecurEnds , une société spécialisée dans les contrôles d'identité sur cloud basée à Atlanta, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un financement de série A de 21 millions de dollars, mené exclusivement par Elephant. L'investissement, l'un des plus importants tours de table dans le secteur florissant de la cybersécurité et des startups technologiques d'Atlanta à ce jour, fait suite à une augmentation impressionnante de 340 % du revenu annuel récurrent d'une année sur l'autre. Auparavant auto-financée par ses fondateurs, SecurEnds compte aujourd'hui près de 100 clients et entretient des partenariats technologiques et de revente de premier plan dans le monde entier.

SecurEnds permet aux entreprises les plus avant-gardistes du monde d'automatiser entièrement les examens d'accès des utilisateurs, les vérifications des droits, les demandes d'accès et la séparation des tâches. La plateforme aide les organisations à ganger un temps précieux sur la mise en oeuvre et la maintenance, tout en réduisant les coûts de vérification jusqu'à 60 %. Pour répondre à l'accélération rapide de la demande, le financement sera principalement utilisé pour développer les opérations et le développement de produits et pour l'expansion géographique sur des marchés inexploités en Europe et en Asie.

« Nous avons créé la première plateforme de contrôles d'identité entièrement sur cloud et configurable du secteur, permettant aux organisations de vérifier les identités, de se protéger contre les violations de données et de répondre aux besoins de sécurité et de conformité », a déclaré Tippu Gagguturu, cofondateur et PDG de SecurEnds. « La facilité d'utilisation de la plateforme permet aux organisations de construire rapidement des programmes de cybersécurité et de conformité axés sur l'identité. Nous sommes reconnaissants à Elephant d'avoir adhéré à notre vision de démocratisation des contrôles d'identité sur cloud et nous sommes impatients de travailler ensemble à mesure que nous continuons à nous développer. »

Au cours des 12 prochains mois, SecurEnds compte presque tripler ses effectifs, en pourvoyant plus de 125 postes dans les domaines de la vente, du marketing et de l'ingénierie produit aux États-Unis et dans le monde entier. Dans le cadre de la transaction, Jeremiah Daly et Christopher De Souza, partenaires chez Elephant, rejoindront le Conseil d'administration.

« La croissance rapide de SecurEnds au cours des deux dernières années a été particulièrement impressionnante si l'on considère les nombreux défis posés par la pandémie de COVID-19 et la forte concurrence présente dans le secteur de la cybersécurité », a déclaré M. Daly. « Chris et moi pensons que les contrôles d'identités deviennent de plus en plus cruciaux pour les entreprises du monde entier et ce domaine doit changer. SecurEnds apporte ce changement en proposant une solution innovante et élégante, sur cloud, que les clients adorent. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'un partenariat long et fructueux qui aidera SecurEnds à concrétiser sa vision de l'avenir en matière de contrôles des identités. »

Une nouvelle approche des contrôles d'identité, des données et du cloud

Les organisations accélèrent leur feuille de route numérique, leurs actifs étant désormais répartis entre des déploiements sur site et sur cloud. Dans le cadre de leurs besoins en matière de sécurité et de conformité, elles sont de plus en plus nombreuses à demander un produit en mode SaaS qui peut être facilement mis en place et qui leur permet d'obtenir des certifications d'accès telles que SOX, HIPAA, PCI-DSS, RGPD et ISO 27001, même en cours de transformation.

En s'appuyant sur l'analyse prédictive basée sur l'IA et l'apprentissage automatique, SecurEnds a construit un produit polyvalent sans les contraintes des solutions traditionnelles sur site, offrant un retour sur investissement élevé, un temps de valorisation important et un coût total de possession inférieur à celui des solutions traditionnelles présentes sur le marché. La gamme de produits sur cloud se greffe directement aux applications existantes des clients, telles qu'Active Directory, ServiceNow, Ping, Workday et Okta, entre autres, ce qui permet aux organisations de répondre aux normes en matière de sécurité et de conformité souhaitées.

« Les clients gravitent autour de SecurEnds parce que nous avons simplifié les contrôles d'identités sur cloud en créant un produit centré sur les utilisateurs professionnels », a déclaré Deven Reddy, cofondateur et Chef de l'exploitation. « Nous avons soigneusement construit notre plateforme pour avoir des flux de travail intuitifs qui permettent aux utilisateurs finaux sans expertise IGA d'atteindre les objectifs de conformité et de sécurité. »

