Medable ouvre un nouveau siège EMEA à Dublin ; étend sa présence européenne pour développer le marché des essais cliniques décentralisés

Medable Inc., la principale plateforme cloud pour le développement de médicaments centré sur le patient, a annoncé aujourd'hui la première étape de ses plans d'expansion européenne avec la création d'un nouveau siège social EMEA à Dublin. Le siège régional servira de plaque tournante pour l'expansion des ventes, la réussite des clients et le développement de logiciels en Europe, et permettra à Medable de poursuivre l'adoption à grande échelle des essais cliniques numériques à l'échelle mondiale.

L'expansion européenne de Medable vise à permettre un engagement accru avec des centaines d'entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Espagne et au Benelux. Les opérations européennes de Medable aideront également la société à prendre en charge les déploiements d'essais cliniques en Europe, en fournissant un accès à distance et sur site aux patients depuis n'importe où.

La présence de Medable en Europe consiste en une soixantaine d'employés et de sous-traitants actuellement basés au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et dans divers autres endroits en Europe centrale et orientale. En raison de sa future croissance dynamique en Europe, la société a l'intention de créer jusqu'à 50 postes à Dublin au cours des trois prochaines années.

« Medable a joué un rôle important pour rendre les essais cliniques plus accessibles et inclusifs dans diverses populations de patients, et nous sommes ravis de consolider nos racines en Europe », a déclaré la Dr Michelle Longmire, PDG et co-fondatrice de Medable. « Notre vision de l'avenir de la recherche clinique s'appuie sur une technologie grand public qui sert des milliards de patients via des applications mobiles et des appareils connectés. Nous sommes impatients de travailler avec davantage de partenaires, de clients et de patients à travers l'Europe à mesure que nous élargissons notre écosystème et nos investissements. »

Medable est un leader émergent dans la transition de l'industrie vers des essais cliniques décentralisés, rendant les essais accessibles à tous et partout ? et permettant à des thérapies efficaces d'atteindre les patients plus rapidement. La plateforme SaaS (Software-as-a-Service) de Medable a été déployée dans plus de 60 pays via plus de 150 essais cliniques décentralisés et hybrides. En minimisant le besoin de visites sur site en personne, les clients de Medable ont obtenu des résultats sans précédent, notamment une inscription 3 fois plus rapide, des taux de rétention de 90 % et des réductions de coûts de 50 %.

La société reçoit le soutien du gouvernement irlandais par le biais d'IDA Ireland.

Le vice-premier ministre (Tánaiste) et ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi Leo Varadkar TD a déclaré : « Je suis vraiment ravi que Medable ait choisi l'Irlande pour son nouveau siège social EMEA, et va créer jusqu'à 50 nouveaux emplois à Dublin au cours des trois prochaines années. Cette décision démontre une fois de plus que nous réussissons à attirer des entreprises de haut calibre et des emplois hautement qualifiés dans notre pays. Je souhaite à l'équipe de Medable la meilleure des chances dans l'installation de leurs nouveaux bureaux.?»

« Cette expansion est le résultat d'analyses de plusieurs pays, et nous pensons que l'implantation en Irlande et le bureau de Dublin sont une première étape optimale dans notre plan de croissance internationale », a ajouté Burak Over, responsable du développement de l'entreprise et des relations avec les investisseurs chez Medable.

Martin Shanahan, PDG d'IDA Ireland, a conclu : « La décision de Medable d'installer son siège social EMEA à Dublin est la bienvenue et confirme la position de l'Irlande en tant que plaque tournante technologique en Europe pour les entreprises à forte croissance. »

Medable a connu une croissance record en 2020 alors que la pandémie de COVID-19 a stimulé la demande de technologies d'essai à distance et hybrides. Au cours de la dernière année, Medable a lancé cinq nouveaux produits et intégré plus de 50 nouveaux clients, augmentant ses revenus de plus de 400 % tout en élargissant son écosystème pour accélérer l'adoption des essais cliniques numériques et décentralisés. Medable a levé plus de 217 millions USD en capital pour alimenter sa croissance.

Medable accepte désormais les candidatures pour les postes disponibles à Dublin et dans d'autres bureaux, qui sont décrits en détail sur https://www.medable.com/company/careers.

À propos de Medable

Medable s'est donné pour mission d'obtenir des thérapies efficaces pour les patients plus rapidement, en transformant le développement de médicaments cliniques grâce à des technologies de rupture. La plateforme numérique de la société rationalise la conception, le recrutement, le rétention et la qualité des données pour les essais décentralisés, en remplaçant les systèmes cloisonnés par des outils, des données et des interfaces intégrés, pour accélérer le déroulement des essais. Medable connecte les patients, sites et équipes d'essais cliniques pour améliorer l'accès, l'expérience et les résultats des patients. Medable est une entreprise privée, financée par du capital-risque et ayant son siège à Palo Alto, en Californie. Pour plus d'informations, consultez www.medable.com et suivre @Medableinc sur Twitter.

