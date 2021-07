Doosan Mobility Innovation signe son premier contrat de concession en Europe avec FRP Technologies





Doosan Mobility Innovation (DMI) accélère son plan d'entrée sur le marché européen avec son premier concessionnaire européen, FRP Advanced Technologies Aerospace & Defence, S.L (FRP Tech.).

FRP Tech. est un fournisseur de services et de ventes de drones professionnels qui soutient des solutions et des plateformes de drones innovantes pour les secteurs civil et militaire. En particulier, FRP Tech. compte fournir la solution optimale utilisant le drone à hydrogène DMI pour des sociétés pétrolières et gazières qui exigent une longue endurance.

Avec un nouveau concessionnaire, DMI sera en mesure de fournir des ventes de produits et des services aux clients européens.

Lee Doo-soon, PDG de DMI, a déclaré : « Nous sommes en mesure d'entrer sur des marchés européens qui possèdent un fort potentiel de croissance grâce à notre collaboration avec FRP Tech. » et « Le drone à hydrogène est extrêmement compatible avec les politiques environnementales de l'Europe et constitue une solution à longue endurance. Il sera utilisé dans divers domaines. »

En outre, Francisco Requena Paredes, PDG de FRP Tech., a ajouté : « Le drone à hydrogène de DMI peut changer la donne sur le marché des drones commerciaux grâce à son temps de vol. » et « Les drones à hydrogène seront très probablement utilisés dans divers domaines, de l'inspection des centrales éoliennes à la sécurité publique. »

Dans le même temps, d'après le Teal Group, le marché européen des drones commerciaux devrait atteindre les 760 millions USD en 2021, et se développer pour atteindre jusqu'à 1,8 milliard de dollars environ en 2025 car les vols BVLOS sont partiellement autorisés avec l'unification de règlements de l'UE.

À propos de Doosan Mobility Innovation :

Doosan Mobility Innovation crée le premier système de piles à hydrogène commercialisé au monde pour les drones, dont l'autonomie de vol de 2 heures est quatre fois supérieure à celle des drones à batterie. Grâce à leur longue endurance, les drones à hydrogène de DMI sont utilisés dans divers domaines industriels, notamment l'inspection des services publics, la livraison, le suivi environnemental et la sécurité publique. En faisant appel à cette technologie verte, DMI a lancé ses produits avec succès aux États-Unis, en Chine et en Corée en 2019 et étendra ses activités à l'échelle mondiale.

À propos de FRP Advanced Technologies Aerospace & Defence, S.L

FRP est une société de conseil et d'ingénierie qui intègre pour ses clients une technologie de systèmes aériens sans pilote (Unmanned Aerial Systems, UAS) au coeur de leur entreprise pour ajouter du savoir faire dans une vision éco-durable qui introduit l'hydrogène comme carburant contribuant à éliminer l'empreinte carbone. FRP soutient les clients pour l'incorporation de plates-formes aériennes avec des solutions spécifiques d'ingénierie ad hoc, d'intégration de charges utiles et d'intelligence artificielle offrant des innovations pour les secteurs civil et militaire.

