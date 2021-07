DevRev se lance sur le marché avec un financement de démarrage de 50 millions de dollars et un GRC centré sur le développement à l'ère de la croissance axée sur les produits





Dirigée par Dheeraj Pandey, ancien cofondateur et PDG de Nutanix, la startup compte parmi ses investisseurs Mayfield Fund et Khosla Ventures

PALO ALTO, Californie, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- DevRev, une nouvelle entreprise spécialisée dans les logiciels d'entreprise dont l'objectif est de rapprocher les développeurs des clients et produits, est aujourd'hui sortie de sa cachette afin de travailler avec les premiers utilisateurs de son produit pour le rendre disponible en 2022. La startup démarre avec un financement de démarrage de 50 millions de dollars et une équipe de direction très expérimentée dirigée par Dheeraj Pandey, cofondateur de Nutanix et ancien PDG et membre actuel du conseil d'administration d'Adobe.

M. Pandey est le cofondateur et le PDG de DevRev, aux côtés de Manoj Agarwal, ancien vice-président principal de l'ingénierie de Nutanix. Soutenue par des investisseurs tels que Mayfield Fund, Khosla Ventures et plusieurs sommités du secteur, DevRev a déjà recruté plus de 75 personnes et se consacre sans relâche à devenir un « zéro client » cette année.

« Aujourd'hui, chaque entreprise est une société de logiciels mais nous isolons les développeurs (dev) des clients et produits (rev) », a déclaré M. Pandey, PDG de DevRev. « En supprimant la paperasse entre les fabricants et les consommateurs, grâce aux API, à la conception et à un modèle d'engagement fondé sur l'opinion, nous donnerons aux développeurs les moyens de créer des produits et des entreprises axés sur le client. C'est notre mission : rapprocher les développeurs et les clients ! »

DevRev vise à simplifier significativement la vie des développeurs afin qu'ils n'aient plus à travailler à travers des silos de systèmes. Guidée par la culture du design, des API et des intelligences artificielles, DevRev permettra aux développeurs et aux clients de communiquer entre eux en temps réel.

« Étant nous-mêmes des constructeurs de produits, Dheeraj et moi avons tous deux ressenti la douleur de laisser les développeurs au fond de la classe », a déclaré M. Agarwal, cofondateur de DevRev. « Avec une vision du GRC centrée sur le développement, nous cherchons à amener les développeurs au premier plan de la prise de décision et de la collaboration client en temps réel. »

En utilisant la plateforme que DevRev est en train de créer, le développeur sera en mesure de connecter ses codes aux problèmes de production et aux interactions avec les clients dans une expérience unique et singulière. L'offre de l'entreprise aidera les développeurs à créer des entreprises modernes à croissance pilotée par les produits (PLG), centrées sur le cloud et orientées services.

« En tant qu'investisseurs privilégiant les personnes qui s'associent aux entrepreneurs dès la phase de création, nous sommes honorés de soutenir Dheeraj, Manoj et l'équipe de DevRev grâce à un financement de démarrage », a déclaré Navin Chaddha, Directeur Général du Mayfield Fund. « Nous pensons que leur objectif d'élever les développeurs au rang de chefs d'entreprise en supprimant les obstacles aux clients et produits s'appuie sur le mouvement « Rise of the individual » (« Mise en valeur des individus ») et les aidera à devenir une entreprise emblématique. Nous avons hâte de les voir créer une nouvelle catégorie innovante et une communauté de développeurs pérenne. »

« Souvent, le code, que les développeurs finissent par écrire ou modifier, n'a que peu ou pas d'influence sur la façon dont les clients utilisent leur produit et ses fonctionnalités », a déclaré le fondateur de Khosla, Vinod Khosla. « La vision audacieuse et pourtant simple de DevRev, qui consiste à rapprocher les développeurs des clients, est l'une de ces idées révolutionnaires qui, selon nous, auront un impact sur chaque entreprise à l'avenir. »

Véritable entreprise post-pandémique, DevRev est accessible à distance et maintient des opérations purement numériques, utilisant des plateformes de réseaux sociaux pour recruter des talents, générer des idées et construire une communauté autour de son produit. Grâce à l'automatisation, à la recherche et à une expérience unique pour les candidats, l'entreprise a construit une équipe exceptionnelle de « DevRevelers » en moins de six mois. L'entreprise construit son équipe à Austin, Bangalore, Ljubljana (Slovénie) et dans la région de la baie de San Francisco.

À propos de DevRev

DevRev est une entreprise spécialisée dans les logiciels d'entreprise qui rapproche les développeurs et les clients à l'ère de la croissance axée sur les produits. L'entreprise est en train de construire un GRC centré sur les développeurs et axé sur les API, qui exploite les données, la conception et l'intelligence artificielle pour permettre aux développeurs de créer, de soutenir et de développer leurs activités. À une époque où le taux de recommandation net est au plus bas et où le taux de désabonnement est élevé, DevRev s'efforce de créer les entreprises les plus centrées sur le client, dirigées par des développeurs heureux. Pour en savoir plus concernant DevRev, veuillez consulter leur site web, Twitter et LinkedIn.

