Le nouveau CUPRA Born : un intérieur 3D pour le plaisir des sens





Nouveau CUPRA Born 100 % électrique

MARTORELL, Espagne, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- L'objectif principal de l'équipe de design intérieur du CUPRA Born, le nouveau modèle 100 % électrique de la marque, était de créer un espace contenant l'ADN de la marque tout en devenant une réelle expérience pour les sens. Un intérieur qui puisse être ressenti et vécu en trois dimensions.

L'harmonie en un coup d'oeil. Pour obtenir un intérieur vivant, l'équipe de design du CUPRA a combiné les dernières technologies et une certaine sophistication en matière de couleurs et de textures. Ainsi, des effets 3D ont été créés sur les sièges bleus, avec des micro-perforations qui révèlent la couleur du cuivre sous la surface du revêtement. Des coutures décoratives de la même couleur sur les sièges et les portes viennent compléter ces nombreux détails, reflétant la couleur emblématique de la marque.

Le souci du détail. La technologie paramétrique a également été utilisée sur d'autres matériaux, comme ceux qui composent le tableau de bord, mais cette fois, pour créer des reliefs qui s'estompent également et créent la même impression de mouvement.

Des émotions durables. En plus des techniques les plus récentes, l'utilisation de nouveaux matériaux dans les sièges se distingue également, comme le reste de l'intérieur. DINAMICA®, une microfibre recyclée d'origine écologique, a également été utilisée.

La sensation des nouvelles technologies. L'intérieur se distingue par sa spaciosité grâce à l'intégration de plusieurs fonctionnalités dans le système d'info-divertissement de 12 pouces et l'ajout d'un écran de 5,3 pouces derrière le volant, qui remplace les écrans traditionnels, afin de donner au conducteur les informations de base dont ils ont besoin. Il intègre également une nouvelle fonctionnalité : l'affichage à réalité augmentée au niveau de la tête, un projecteur qui affiche des informations sur la vitesse, les aides à la conduite et les directions pendant la conduite. Les commandes du volant sont tactiles, similaires à celles d'une tablette, et deux satellites permettent de changer de mode de conduite par simple pression sur un bouton.

Le son de la sensation. La clé de ce design intérieur a été de créer un espace où le conducteur se trouve au centre du véhicule et ressent les sensations de la conduite d'une voiture électrique. Le CUPRA Born libère les sens, en créant une expérience qui vous donne l'impression d'être assis dans un véhicule fait pour vous.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=S5SAo3eJXIA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1572286/CUPRA_BORN_063.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1572287/CUPRA_BORN_189.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1572288/CUPRA_Born_01_HQ__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1572289/CUPRA_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 06:30 et diffusé par :