SonoScape obtient le marquage CE pour son échoendoscope linéaire EG-UC5T





SHENZHEN, Chine, 13 juillet 2021 /CNW/ - Le 30 avril, SonoScape a reçu le marquage CE pour son échoendoscope linéaire EG-UC5T, qui obtient ainsi son « passeport pour l'Europe ». Cet accomplissement permet d'élargir davantage le portefeuille de produits d'endo-échographie de SonoScape au sein du marché international. La gamme de produits d'endo-échographie de SonoScape, qui tire profit d'un savoir-faire de plusieurs décennies dans le domaine des ultrasons, a officiellement démarré en septembre 2019, lorsque son échoendoscope radial avec vision à 360 degrés EG-UR5 a obtenu le marquage CE. SonoScape est alors devenue la quatrième entreprise au monde à maîtriser la technologie de base de l'endo-écographie.

L'échoendoscope EG-UC5T se distingue par son grand canal opérateur de 4,0 mm et sa courte extrémité distale rigide, qui lui permettent de repousser les limites de l'excellence thérapeutique. Avec l'arrivée de l'échoendoscope linéaire EG-UC5T, les utilisateurs de SonoScape sont non seulement en mesure d'effectuer des prélèvements de tissus de façon adéquate, mais aussi de réaliser diverses procédures d'endoscopie interventionnelle thérapeutique sous la supervision de spécialistes de l'échographie. Il s'agit véritablement du « meilleur des deux mondes », d'un atout clé pour percer le mystère de la muqueuse du tractus gastro-intestinal et profiter du nombre de plus en plus élevé d'occasions liées à l'endoscopie de pointe.

« Le portefeuille de produits d'endo-échographie de SonoScape permettra certainement à l'entreprise d'étendre ses services à un plus grand nombre d'hôpitaux. Cette nouvelle confirme une fois de plus le rôle de chef de file de l'entreprise sur le marché mondial de l'endoscopie digestive, a déclaré Steven He, directeur des ventes du secteur de l'endoscopie chez SonoScape. Nos endoscopes gastro-intestinaux actuels donnent d'excellents résultats, et je suis convaincu que nos nouveaux échoendoscopes linéaires nous permettront de connaître un succès encore plus grand. »

Au cours des 25 dernières années, nous avons observé une percée majeure des produits d'endoéchographie dans différentes applications, à la fois à des fins diagnostiques et thérapeutiques, comme le précisent Scott R Friedberg et Jesse Lachter dans le World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (2017). Concentrant ses efforts en vue d'offrir des produits de grande qualité, SonoScape continue d'apporter une valeur considérable au milieu de l'endoscopie.

À propos de SonoScape

Fondée en 2002 à Shenzhen, en Chine, SonoScape s'est engagée à « prendre soin de la vie grâce à l'innovation » en fournissant des solutions d'échographie et d'endoscopie et des services de premier ordre. L'entreprise compte maintenant sept centres de recherche et développement situés à Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokyo, Silicon Valley et Seattle. SonoScape a investi près de 20 % de ses revenus dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années, et d'autres produits de pointe seront ajoutés à son portefeuille sous peu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1556881/CE_Marking.jpg

SOURCE SonoScape Medical Corporation

Communiqué envoyé le 13 juillet 2021 à 21:57 et diffusé par :