La Banque Tangerine deviendra la première partenaire fondatrice de la WNBA au Canada pour célébrer la 25e saison historique de la ligue





- Le WNBA Tip-Off 2021, présenté par Tangerine sur

Sportsnet ONE, TSN, Facebook et Twitter à compter du vendredi 14 mai -

- Plus de 50 parties de la WNBA seront présentées

au Canada tout au long de la saison 2021 -

TORONTO, le 14 mai 2021 /CNW/ - La Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé aujourd'hui son association à la Banque Tangerine, première partenaire fondatrice de la ligue au Canada. Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, la Banque Tangerine présentera le vendredi 14 mai 2021 le WNBA Tip-Off 2021, lors du début de la 25e saison historique de la ligue.

Lorsque les 12 équipes de la WNBA amorceront leur saison aux États-Unis, la Banque Tangerine et la WNBA entameront leur collaboration pour souligner 25 années d'émancipation et d'ascension des femmes dans les sports. Ils invitent les partisans à soutenir et à regarder les prouesses de haut niveau des meilleures joueuses de basketball du Canada, notamment Kia Nurse, championne de Tangerine et joueuse du Mercury de Phoenix.

Par l'entremise d'Initiatives TangerineMC, la Banque Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership, et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Pour célébrer cette nouvelle collaboration, au cours de la 25e saison historique de la WNBA, Tangerine réaffirmera également son engagement à soutenir le bien-être mental des jeunes joueurs et joueuses de basketball sur le terrain et dans la collectivité. Pour chaque mention de la fin de semaine d'ouverture de la WNBA sur Twitter, Facebook et Instagram avec le mot-clic commémoratif de la 25e saison, #CountIt, Tangerine fera don d'un dollar à Jeunesse, J'écoute, jusqu'à concurrence de 25 000 dollars canadiens. Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre des services bilingues (anglais et français) de consultation psychologique professionnelle, d'information et d'aiguillage, ainsi qu'un soutien texte aux jeunes dirigé par des bénévoles.

« L'engagement de la Banque Tangerine envers la WNBA est une étape stratégique pour accroître la présence de la ligue à l'extérieur des États-Unis et mondialiser le jeu », a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert. « La vision de Tangerine d'investir dans la WNBA est une autre indication de la valeur qu'accordent les entreprises à la popularité croissante des sports féminins. Nous sommes reconnaissants de leur dévouement et de leur soutien envers les jeunes et les joueuses de basketball du Canada et d'ailleurs. »

« En tant que fiers partisans de la NBA, des Raptors de Toronto et des organisations de jeunes qui se consacrent à l'autonomisation des jeunes joueurs et joueuses sur le terrain et à l'extérieur, nous sommes ravis de franchir cette étape naturelle et d'élargir notre engagement envers le basketball au Canada », a déclaré Gillian Riley, PDG de la Banque Tangerine. « Nous espérons que cette collaboration contribuera à faire découvrir ces athlètes féminines exceptionnelles et à créer un environnement propice à la réussite des femmes dans le sport. »

En tant que nouvelle partenaire fondatrice de la WNBA au Canada, Tangerine renforcera son investissement communautaire continu dans le basketball à titre de banque officielle des Raptors de Toronto et de la NBA au Canada. Les Initiatives TangerineMC appuient également les collectivités locales par l'entremise de gymnases communautaires, conçus pour unir les jeunes grâce au développement des compétences sur le terrain et à l'extérieur, à la nutrition et à la littératie financière, et par l'entremise de stages et de camps destinés aux femmes.

Quatre Canadiennes participeront au camp d'entraînement de la WNBA avant la saison 2021 : Natalie Achonwa (Lynx du Minnesota) de Toronto, Bridget Carleton (Lynx du Minnesota) de Chatham, Kia Nurse (Mercury de Phoenix) de Hamilton et Aislinn Konig (Mystics de Washington) de Langley, en Colombie-Britannique. Les quatre joueuses ont représenté le Canada au sein de l'équipe nationale féminine senior.

La couverture de l'émission WNBA Tip-Off 2021 présentée par Tangerine commencera vendredi soir, alors que la première sélection du repêchage de 2020, Sabrina Ionescu, et le Liberty de New York accueilleront le Fever de l'Indiana sur Sportsnet ONE et SN NOW (19 h HE). Samedi, Candace Parker, deux fois joueuse par excellence de la ligue, fera ses débuts avec le Sky de Chicago sur TSN contre Natasha Cloud et les Mystics de Washington (13 h HE). Les championnes de la WNBA du Storm de Seattle feront quant à elles face aux Aces de Las Vegas sur Sportsnet ONE et SN NOW (15 h HE). Le calendrier de diffusion canadienne de la WNBA se trouve sur le site NBA.ca.

De plus, le lundi 17 mai à 21 h HE, TSN présentera la première canadienne du plus récent documentaire d'ESPN Films, « 144 », sur la saison 2020 sans précédent de la WNBA, au cours de laquelle 144 joueuses de 12 équipes ont joué 147 parties de juillet à octobre 2020 dans la bulle de l'IMG Academy à Bradenton, en Floride.

La 25e saison historique de la WNBA sera marquée par de nouveaux éléments et de nouvelles activations, y compris une édition spéciale du logo commémoratif, de nouveaux uniformes Nike, un nouveau ballon de jeu Wilson et le lancement de la nouvelle compétition durant la saison, la Commissioner's Cup.

À propos de la WNBA

La WNBA, qui entame sa 25e saison en 2021, est une ligue de basketball audacieuse et progressiste qui représente le pouvoir des femmes. Composée de 12 équipes, la « W » est une propriété sportive unique qui allie la compétition et le divertissement à un engagement envers la diversité, l'équité, l'inclusion et la responsabilité sociale. Grâce à ses athlètes de calibre mondial, à l'expérience des amateurs de sport, à la télédiffusion et aux émissions numériques, au contenu numérique et social et aux programmes de sensibilisation communautaire, la ligue célèbre et élève le basketball et la culture qui l'entoure.

En 2020, la WNBA et la Women's National Basketball Players Association (WNBPA) ont signé une convention collective inédite de huit ans qui trace une nouvelle voie pour le basketball féminin et pour les sports féminins en général. Elle met l'accent sur l'augmentation de la rémunération et l'amélioration de l'expérience des joueuses, des possibilités accrues de perfectionnement professionnel et des ressources spécialement adaptées à l'athlète professionnelle féminine. Les éléments clés de l'accord sont soutenus par la nouvelle plateforme de partenariat de la ligue, WNBA Changemakers, avec AT&T, le partenaire de renom de la WNBA et le premier Changemaker, ainsi que les autres fondateurs Changemaker Deloitte et Nike, et l'ajout récent de Google. Au cours de la saison 2020, la WNBA et la WNBPA ont lancé le WNBA Justice Movement par la création d'un conseil de justice sociale, avec pour mission d'agir comme force motrice de changement nécessaire et de poursuivre les conversations sur la race et les droits de vote, entre autres enjeux sociétaux importants.

Pour plus de renseignements, visitez le site WNBA.com.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courant sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise des Initiatives TangerineMC, la Banque s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership, et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Pour de plus amples renseignements, visitez tangerine.ca.

Initiatives Tangerine est une marque de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse

