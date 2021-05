PMC Biogenix annonce une augmentation de prix pour les amides gras Armoslip® et Kemamide®





PMC Biogenix Inc. annonce qu'à compter du 1er juin 2021, ou dès que les contrats le permettront, les prix pour les amides gras et bisamides primaires et secondaires des marques Armoslip et Kemamide augmenteront de 1 et 3 dollars par kilo pour toutes les commandes, dans le monde entier, après correction des variations de change. Cette augmentation est nécessaire pour compenser la hausse rapide et sans précédent des prix des matières premières et des coûts logistiques, et pour continuer à fournir le service de classe mondiale attendu par notre clientèle internationale.

Les clients qui ont des questions doivent contacter leur responsable commercial local.

À propos de PMC

PMC Group est un producteur mondial de produits chimiques et de matières plastiques, diversifié et orienté croissance, qui s'attèle à trouver des solutions innovantes pour les besoins quotidiens dans un large éventail de marchés finaux, dont ceux des matières plastiques, des produits de consommation, de l'électronique, des peintures, du conditionnement, des soins personnels, de l'alimentation, de l'industrie automobile et des produits pharmaceutiques. La société a été créée sur un modèle de croissance durable via l'innovation, avec un souci de l'intérêt commun. PMC exploite une plateforme mondiale de production, d'innovation et de commercialisation et possède des installations en Amérique, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations concernant PMC et ses activités dans le monde, consultez www.pmc-group.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 06:20 et diffusé par :