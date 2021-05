La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'accentuera en pharmacie au cours des prochains jours





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus pourra se faire vacciner contre la COVID-19 dès aujourd'hui, les pharmacies communautaires québécoises auront en leur possession une quantité supplémentaire de vaccins à administrer dans plusieurs régions du Québec. En effet, ce sont quelque 150 000 doses de vaccins de Moderna qui ont été envoyées cette semaine au réseau des pharmacies communautaires selon les plus récentes directives du gouvernement. Cette livraison vient renforcer la capacité vaccinale des pharmacies québécoises qui avait été affectée par le ralentissement des livraisons de Moderna au cours des dernières semaines.

Rappelons que les quelque 1 500 pharmacies communautaires du Québec ont une capacité vaccinale de 125 000 doses par semaine. Ainsi, au fur et à mesure que les vaccins seront livrés en pharmacie au cours des prochaines semaines, les citoyens des quatre coins du Québec auront accès à davantage de plages de rendez-vous.

« Nous sommes prêts à accélérer la cadence de vaccination au rythme de l'arrivée de nouvelles doses en pharmacie. Nos membres de partout au Québec sont particulièrement fiers de participer à cet effort historique qui contribuera à nous ramener à une vie plus normale. À ce propos, j'invite tous les citoyens à se faire vacciner contre la COVID-19 le plus rapidement possible », souligne M. Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmacies propriétaires (AQPP).

Comme à l'habitude, les rendez-vous devront être pris via le site du gouvernement Québec.ca/vaccincovid. Afin que l'expérience de prise de rendez-vous soit optimale, les citoyens doivent s'assurer de correspondre au groupe ciblé par le gouvernement du Québec pour la vaccination en pharmacie avant d'entreprendre toute démarche.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires invite la population à visiter sa page Facebook (@Association québécoise des pharmaciens propriétaires), son site Web (www.monpharmacien.ca), mais surtout celui du gouvernement du Québec (Québec.ca/vaccinCOVID) pour connaître tous les détails sur la vaccination contre la COVID-19 en pharmacie.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2040 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

