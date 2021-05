Thérapeutique Knight annonce les résultats du vote de l'assemblée annuelle





MONTRÉAL, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou la «?Société?»), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex. ÉU) et chef de file, a annoncé aujourd'hui les résultats du vote à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue virtuellement à Montréal, Québec («?l'assemblée?»).



Élection des administrateurs

Chaque candidat au poste d'administrateur figurant sur la circulaire de procuration de la direction de la Société, datée du 14 avril 2021 (la «?circulaire?»), a été élu en qualité d'administrateur de la Société lors de l'assemblée. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :

CANDIDAT RÉSULTAT

VOTES EN

FAVEUR % DE VOTES

EN FAVEUR ABSTENTIONS %

D'ABSTENTIONS James C. Gale Élu 82 398 355 99,27% 605 269 0,73% Jonathan Ross Goodman Élu 82 969 724 99,96% 33 900 0,04% Samira Sakhia Élue 82 436 218 99,32% 567 406 0,68% Robert N. Lande Élu 77 942 162 93,90% 5 061 462 6,10% Michael J. Tremblay Élu 72 120 789 86,89% 10 882 835 13,11% Nicolás Sujoy Élu 82 961 264 99,95% 42 360 0,05% Janice Murray Élue 79 161 326 95,37% 3 842 298 4,63%

Nomination de l'auditeur externe

Nomination de Ernst & Young s.r.l./ S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeurs externes de la Société pour l'année prochaine à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration et autorisation des administrateurs de la Société à fixer leur rémunération. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :



RÉSULTAT VOTES

EN FAVEUR % DE VOTES

EN FAVEUR

ABSTENTIONS %

D'ABSTENTIONS Nomination 82 684 648 98,53% 1 230 389 1,47%

Plan omnibus incitatif en actions

L'adoption d'un plan omnibus incitatif en actions, tel que décrit plus précisément dans la circulaire, a été approuvée sans modification par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :



RÉSULTAT VOTES

EN FAVEUR % DE VOTES

EN FAVEUR

VOTES CONTRE %

DE VOTES CONTRE Approuvé 62 982 368 75,83% 20 071 538 24,17%

Résolution ordinaire - Prolongation d'options

La majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration ont approuvé sans modification la résolution ordinaire visant à autoriser la prolongation d'un total de 1?339?720 options accordées à certains officiers exécutifs, administrateurs et employés de la Société pour une période supplémentaire de trois ans, tel que décrit dans la circulaire. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :



RÉSULTAT VOTES

EN FAVEUR % DE VOTES

EN FAVEUR

VOTES CONTRE %

DE VOTES CONTRE Approuvé 40 886 761 67,40% 19 777 037 32,60%

Les résultats du vote final afférent à toutes les questions soumises à un vote durant l'assemblée seront également disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

Information aux investisseurs :

Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de l'exploitation Chef des finances Tél. : 514-484-4483 Tél. : 514-484-4483 Téléc. : 514-481-4116 Téléc. : 514-481-4116 Courriel : info@gudknight.com

Courriel : info@gudknight.com

Site Web : www.gud-knight.com

Site Web : www.gud-knight.com

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 21:55 et diffusé par :