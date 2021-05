Converge Technology Solutions présente ses résultats financiers du premier trimestre de 2021





TORONTO et GATINEAU, QC, le 11 mai 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse de présenter ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2021. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants du premier trimestre de 2021

Les produits du premier trimestre ont augmenté de 28 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 310,2 millions de dollars.

La marge brute a augmenté de 24 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 67,8 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté est passé de 11,0 millions de dollars à l'exercice précédent à 18,8 millions de dollars.

Le bénéfice net était de 3,7 millions de dollars comparativement à une perte de 1,4 million de dollars à l'exercice précédent.

Clôture du financement par actions de 86,5 millions de dollars à 4,85 $ par action ordinaire en janvier 2021.

Transition de la Bourse de croissance TSX à la TSX le 11 février 2021.

Expansion de la facilité d'emprunts garantis par des actifs de 140 millions de dollars à 190 millions de dollars le 22 mars 2021.

L'acquisition de CarpeDatum LLC. et d'Accudata Systems, Inc., a permis d'ajouter des capacités clés en matière d'analyse, de réseautage et de sécurité.

Après la fin du trimestre

Cinq prix clés IBM ont été décernés en 2021, notamment le prix Beacon, le prix du meilleur partenaire de vente de l'année en Amérique du Nord, le prix du meilleur partenaire de la synergie d'IBM et Red Hat de l'année en Amérique du Nord, le prix d'excellence d'IBM de l'unité commerciale des données et de l'intelligence artificielle pour Cloud Park for Data et le prix d'excellence de l'unité commerciale d'IBM pour Protect : Digital Trust.

Annonce d'un partenariat avec Lucira Health pour fournir la première trousse de test de dépistage à domicile de la COVID-19 à usage unique de qualité PCR en vente libre.

Conclusion de l'acquisition de Dasher Technologies, Inc., un important fournisseur de solutions de TI de la Silicon Valley.

« Converge a encore une fois atteint des résultats historiques au premier trimestre, et je suis heureux de constater que notre élan de 2020 nous amène avec succès dans la nouvelle année, malgré les défis auxquels nous continuons de faire face dans le monde entier. Je suis particulièrement honoré que notre équipe s'associe à Lucira Health pour contribuer à la réouverture sécuritaire de nos collectivités et de nos économies, tout en démontrant la combinaison unique de capacités que Converge offre à ses clients, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. Converge et tous ses employés ont continué de travailler extrêmement fort tout au long du trimestre pour réaliser des étapes importantes comme la transition à la TSX, le financement supplémentaire par actions de 86,5 millions de dollars, l'expansion de notre facilité d'emprunts garantis par des actifs, nos récentes acquisitions et notre reconnaissance à titre de partenaires de l'année d'IBM et de Red Hat. »

Conférence téléphonique du premier trimestre

La Société tiendra une conférence téléphonique au cours de laquelle la direction transmettra ses remarques sur le trimestre, le tout suivi d'une période de questions et de réponses.

Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence qui sera affiché sur le site Web de la Société. Les numéros à composer sont indiqués ci-après.

La webdiffusion en direct et l'archive de la conférence téléphonique seront accessibles sur le site Web de la Société à l'adresse https://convergetp.com/investor-relations/. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin de garantir un temps suffisant pour tout téléchargement de logiciel pouvant être nécessaire pour écouter la webdiffusion.

Détails relatifs à la conférence téléphonique :

Date : Mardi 11 mai 2021

Heure : 17 h (HE)

Numéros à composer par les participants :

Local - Toronto 1 416 764-8609

Sans frais - Amérique du Nord 1 888 390-0605

Allemagne - 08007240293

Royaume-Uni - 08006522435

Numéro d'identification de la conférence : 09152198



Numéros pour écouter l'enregistrement :

Toronto 1 416 764-8677

Sans frais - Amérique du Nord 1 888 390-0541

Mot de passe : 152198 #

Date d'expiration : 18 mai 2021

Sommaire des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars)



31 mars 2021 31 décembre 2020 Actifs







Actifs courants









Trésorerie 68 432 $ 64 767 $

Trésorerie soumise à restrictions 49 671

-



Créances clients et autres débiteurs 345 239

364 308



Stocks 51 710

37 868



Charges payées d'avance et autres actifs 10 397

10 376





525 449

477 319

Actifs non courants









Immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d'utilisation, montant net 25 509

23 558



Immobilisations incorporelles, montant net 113 066

108 926



Goodwill 121 447

110 068



Autres actifs non courants 2 023

749





787 494 $ 720 620 $











Passifs et capitaux propres







Passifs courants









Dettes fournisseurs et autres créditeurs 370 030 $ 398 003 $

Emprunts 141 316

133 281



Autres passifs financiers 19 952

22 125



Produits différés et autres passifs 20 885

17 376



Impôt sur le résultat à payer 1 461

764





553 644

571 549

Passifs non courants









Autres passifs financiers 30 403

28 858



Emprunts 895

5 882



Passif d'impôt différé 14 527

12 584





599 469 $ 618 873 $











Capitaux propres









Actions ordinaires 217 907

135 354



Droits d'échange 5 115

4 853



Écarts de conversion 614

817



Déficit (35 611)

(39 277)





188 025

101 747





787 494 $ 720 620 $

Sommaire des états consolidés du résultat et du résultat global

(en milliers de dollars)

Pour le trimestre clos le 31 mars

2021

2020













Produits









Produits de la vente de biens

252 507 $ 190 383 $ Produits tirés des services

57 695

51 142

Total des produits

310 202

241 525

Coût des ventes

242 405

186 690

Marge brute

67 797

54 835

Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

49 643

45 204

Résultat avant les éléments suivants

18 154

9 631

Amortissement

6 488

5 401

Charges financières, montant net

2 420

5 499

Charges spéciales

3 051

1 939

Autres charges (produits)

1 093

(1 619)

Résultat net avant impôt sur le résultat

5 102

(1 589)













Charge (recouvrement) d'impôt

1 436

(173)













Résultat net

3 666 $ (1 416) $ Autres éléments du résultat global









Perte de change liée à la conversion des établissements à l'étranger

203

1 699

Résultat global

3 463 $ (3 115) $











BAIIA ajusté

18 768 $ 11 044 $

BAIIA ajusté (mesures financières non conformes aux IFRS)

Le BAIIA ajusté représente le résultat net ajusté pour exclure les amortissements, la charge d'intérêts et les charges financières, les profits et pertes de change, la charge d'impôt et les charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées à la cessation d'emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations de sociétés acquises, ainsi qu'à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d'autres ajustements comme les coûts non récurrents liés aux restructurations, financements et acquisitions. La Société se sert du BAIIA ajusté pour fournir à ses investisseurs des mesures supplémentaires de sa performance financière, faisant ainsi ressortir les tendances de ses activités principales qui n'auraient pu se dégager seulement au moyen des mesures financières conformes aux IFRS. La Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation entre deux périodes, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement.

Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société sera probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier indûment aux mesures non conformes aux IFRS et les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables. La Société a rapproché le BAIIA ajusté des mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables comme suit :



Pour le trimestre clos

le 31 mars

2021 2020 Résultat avant impôt sur le résultat 5 102 $ (1 589) $ Charges financières 2 420 5 499 Amortissement 6 488 5 401 Amortissement inclus dans le coût des ventes 695 1 434 Perte (profit) de change 1 012 (1 640) Charges spéciales 3 051 1 939 BAIIA ajusté 18 768 $ 11 044 $

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

Information prospective

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et expressions ou affirmer que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée, ainsi que de ses activités et de ses affaires, les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com, y compris sa notice annuelle la plus récente, son rapport de gestion et ses états financiers annuels et trimestriels.

