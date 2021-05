Confluent lance Confluent for Kubernetes, le moyen le plus rapide de créer un service Apache Kafka de cloud privé pour les données en mouvement





Confluent, Inc., la plateforme qui met les données en mouvement, a annoncé aujourd'hui le lancement de Confluent for Kubernetes, la première plateforme spécialement conçue pour apporter des capacités cloud-native aux flux de données dans les infrastructures privées. Pour faciliter et accélérer l'exploitation de la valeur des données en mouvement dans l'ensemble d'une organisation, Confluent s'est appuyée sur son expertise dans la gestion de milliers de clusters Apache Kafka® dans Confluent Cloud, pour offrir la même expérience cloud-native pour les environnements sur site. Ces fonctionnalités cloud-native sont essentielles à l'exécution de plates-formes de données modernes et sont désormais disponibles partout où se trouvent les applications et les données d'une organisation. En quelques minutes, il est désormais possible de créer un service de cloud privé Kafka, alimentant les applications qui sont de plus en plus essentielles au développement des entreprises.

Pour gagner dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, les entreprises doivent offrir des expériences client exceptionnelles et des opérations backend orientées données. Cela nécessite la capacité de réagir, de répondre et de s'adapter à un flux de données continu et en constante évolution à travers une organisation en temps réel. Cela a conduit à l'essor rapide de Kafka, en tant que catalyseur clé pour aider les entreprises à surmonter les silos structurels et à traiter le flux des événements commerciaux au fur et à mesure qu'ils se produisent. Cependant, étant donné le niveau élevé de complexité technique, la nécessité d'une surveillance constante et un outillage personnalisé chronophage, l'autogestion de Kafka est difficile et nécessite souvent de grandes équipes de professionnels spécialisés. Ces défis peuvent entraîner des retards de projet coûteux et des investissements inefficaces dans les ressources, freinant les organisations alors qu'elles se font concurrence pour innover et gagner dans un monde axé sur le numérique.

« Pour être compétitives dans le domaine numérique, les entreprises doivent offrir rapidement des expériences client personnalisées et des opérations en temps réel, qui ne sont possibles qu'avec un accès aux données de tous les environnements et des avantages cloud-native », a déclaré Ganesh Srinivasan, directeur des produits et de l'ingénierie de Confluent. « Pour les organisations qui doivent opérer sur site, nous apportons les avantages de l''informatique en nuage à leur infrastructure privée avec Confluent for Kubernetes. Désormais, toute entreprise peut créer un service cloud privé pour déplacer des données dans son entreprise, quel que soit son environnement ».

Confluent for Kubernetes - Apporter les avantages de la plateforme leader de données en mouvement cloud aux environnements sur site

Avec le lancement de Confluent for Kubernetes, Confluent associe les avantages cloud-native tirés de Confluent Cloud au contrôle et à la personnalisation de l'autogestion de leur infrastructure privée dans des environnements sur site. Ainsi, qu'une organisation effectue la transition vers le cloud ou qu'elle ait besoin de conserver ses charges de travail sur site, elle peut tirer pleinement parti des capacités cloud-native de Confluent for Kubernetes, y compris une API déclarative pour déployer et exploiter Confluent. La plateforme facilite également le déplacement des applications vers le cloud public, en migrant de manière transparente les charges de travail là où votre entreprise en a besoin, avec la possibilité de se connecter et de partager des données avec Confluent Cloud. En réinventant ce qui est possible pour une infrastructure privée avec les capacités de l''informatique en nuage, il est plus facile que jamais pour les organisations de créer et de gérer un service Kafka de cloud privé pour déplacer des données dans une entreprise.

Fiabilité améliorée - En tant que système cloud-native, Confluent for Kubernetes détecte de manière intelligente si un processus échoue, et redémarre automatiquement les processus ou les replanifie si nécessaire. La détection automatisée des racks répartit les répliques d'une partition sur différents racks, améliorant ainsi la disponibilité de vos courtiers et limitant le risque de perte de données. Grâce à une fiabilité automatisée, les entreprises peuvent minimiser le risque d'interruption des activités, réduire les coûts des temps d'arrêt et limiter la perte de données.

Élasticité automatisée - Répondez aux demandes changeantes de l'entreprise avec la capacité à évoluer à l'aide d'opérations pilotées par API. La plateforme générera automatiquement des configurations, planifiera et exécutera de nouveaux processus de courtage et s'assurera que les données soient équilibrées entre les courtiers, afin que les clusters puissent être utilisés efficacement. Avec la capacité à créer et réduire les clusters Confluent, les organisations peuvent contrôler leurs coûts d'infrastructure, tout en évoluant rapidement pour répondre à leurs besoins commerciaux.

Gestion d'infrastructure simplifiée - Un concept fondamental du paradigme cloud-native est la capacité à se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée qui créent de la valeur commerciale, plutôt que d'exécuter des séquences complexes d'opérations de bas niveau liées à l'infrastructure Confluent for Kubernetes étend l'API Kubernetes, permettant aux organisations de définir l'état de haut niveau souhaité des clusters, plutôt que de gérer tous les détails de bas niveau. Cette approche de l'infrastructure en tant que code réduit la charge opérationnelle et accélère la rentabilisation, tout en améliorant la sécurité avec des normes qui peuvent être facilement et uniformément déployées dans une organisation.

Kafka Summit Europe 2021

Écoutez le discours d'ouverture du cofondateur et PDG de Confluent, Jay Kreps, au Kafka Summit Europe le 12 mai à 8h00 GMT pour en savoir plus sur les actualités d'aujourd'hui. Inscrivez-vous dès maintenant : https://kafkasummit.io/

Pour une plongée en profondeur dans Confluent for Kubernetes, ne manquez pas cette présentation éclair du Kafka Summit Europe, qui aura lieu aujourd'hui à 13 h. GMT : https://www.kafka-summit.org/sessions/gitops-for-kafka-with-confluent-for-kubernetes

Ressources supplémentaires

Pour plus de détails sur le fonctionnement de Confluent for Kubernetes, consultez notre blog : https://www.confluent.io/blog/confluent-for-kubernetes-offers-cloud-native-kafka-automation/

Découvrez comment Confluent aide ses clients à transformer leurs entreprises : https://www.confluent.io/customers/

En savoir plus sur Confluent : https://www.confluent.io/

Rejoignez Confluent et postulez l'un de ses postes vacants : https://www.confluent.io/careers/

À propos de Confluent

Confluent est le pionnier d'une catégorie fondamentalement nouvelle d'infrastructure de données axée sur les données en mouvement. L'offre cloud-native de Confluent est la plateforme fondamentale pour les données en mouvement - conçue pour être le tissu conjonctif intelligent permettant aux données en temps réel provenant de plusieurs sources de circuler en permanence dans toute l'organisation. Avec Confluent, les entreprises peuvent répondre au nouvel impératif commercial consistant à offrir des expériences client frontales numériques enrichies et à passer à des opérations backend sophistiquées, en temps réel et pilotées par logiciel. Pour en savoir plus, visitez www.confluent.io.

Ce qui précède décrit notre direction générale du produit et ne constitue pas un engagement à fournir un matériel, un code ou des fonctionnalités. Le développement, la publication, le calendrier et la tarification de toutes les caractéristiques ou fonctionnalités décrites peuvent changer. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des services, des fonctionnalités et des fonctions actuellement disponibles. Confluent et les marques associées sont des marques commerciales ou des marques déposées de Confluent, Inc.

Apache® et Apache Kafka® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apache Software Foundation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Aucune approbation de la part de l'Apache Software Foundation n'est impliquée par l'utilisation de ces marques. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 05:55 et diffusé par :