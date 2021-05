Le fonds CaRES des résidences pour aînés célèbre un an d'existence avec de nouveaux partenaires et du soutien financier additionnel





Pour reconnaître les efforts extraordinaires que déploient les employés des résidences pour aînés durant la pandémie de COVID-19, le fonds CaRES a octroyé une aide financière d'urgence de plus de 2,4 millions de dollars au cours de sa première année

TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le fonds CaRES des résidences pour aînés célèbre un an de reconnaissance du rôle héroïque et des efforts soutenus des travailleuses et travailleurs du secteur des résidences pour aînés. Depuis mai 2020, le fonds a accordé plus de 2,4 millions de dollars en aide financière d'urgence à 761 employés du secteur dans tout le pays.

Mis en place par Chartwell, Revera, Extendicare et Sienna dans le but de souligner les efforts extraordinaires des employés des résidences pour aînés durant cette crise, le fonds CaRES offre une aide financière ponctuelle pouvant atteindre 10 000 $ aux employés canadiens des opérateurs du secteur. Ces subventions viennent compléter l'aide financière gouvernementale.

Après un an, et avec l'ajout de deux partenaires - Southbridge Care Homes et OMNI Health Care -, le fonds CaRES a créé une tradition de gratitude envers les employés des résidences pour aînés, pour leurs contributions de tous les instants aux soins offerts aux aînés de tout le pays, et ce, pour les années à venir. Afin de soutenir davantage le fonds, les quatre partenaires fondateurs ont chacun fait une contribution supplémentaire de 100 000 $.

« Malgré l'ampleur de la pandémie, nos héros de première ligne ont travaillé sans relâche, non seulement pour assurer la sécurité de nos aînés, mais aussi pour apporter de la joie dans nos résidences », souligne Hazel McCallion, chef représentante des aînés de Revera et porte-parole de CaRES. « C'est avec une profonde gratitude que nous reconnaissons l'apport important des employés du secteur des résidences pour aînés durant la dernière année. La création du fonds CaRES témoigne de leur courage et de leur compassion. »

Le fonds a récemment bouclé son premier trimestre de financement et a l'intention de tenir au moins deux autres cycles de financement durant l'année fiscale en cours. La présentation des demandes pour le prochain cycle de financement sera annoncée au cours des mois à venir. Tous les travailleuses et travailleurs du secteur des résidences pour aînés du pays sont admissibles à une aide financière, quel que soit leur employeur.

L'équipe du fonds CaRES a très hâte de reconnaître nos héros de tous les jours dans le secteur des résidences pour aînés grâce à du soutien financier additionnel. Pour en savoir plus et soumettre une demande, consultez le site fondscares.ca.

Une initiative axée sur l'avenir



Le fonds CaRES entend poursuivre son oeuvre après la pandémie, par l'établissement d'une fondation destinée à soutenir les travailleuses et travailleurs du secteur des résidences pour aînés aux prises avec des difficultés financières. Le fonds vient également en aide aux travailleuses et travailleurs, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui poursuivent des études supérieures ou suivent une formation.

L'initiative CaRES prendra de l'ampleur et accueillera de nouveaux donateurs, mais restera ancrée dans l'histoire de la crise sanitaire de la COVID-19 afin que les Canadiens n'oublient jamais l'apport héroïque des employés des résidences pour aînés.

Le fonds CaRES des résidences pour aînés



Assorti d'un investissement initial de deux millions de dollars, le fonds CaRES des résidences pour aînés a été lancé en mai 2020 par Chartwell, Revera Inc., Extendicare et Sienna Senior Living. Depuis sa création, de nouveaux partenaires, Southbridge Care Homes et OMNI Health Care, se sont joints aux organisations fondatrices. Ouvert à tous les employés du secteur et inspiré par leur dévouement et leur engagement, le fonds CaRES offre une aide financière d'urgence à ceux qui se trouvent dans une situation extraordinaire, et instaure une tradition d'investissements visant à subvenir aux besoins financiers urgents et à financer la formation des employés.

Pour en savoir davantage sur le fonds et le processus de demande de subvention, visitez le www.fondscares.ca.

SOURCE The Senior Living CaRES Fund

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 12:59 et diffusé par :