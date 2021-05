Placements Mackenzie s'associe avec Wealthsimple pour le lancement du premier FNB conforme à la charia au Canada





Le FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple offre aux investisseurs canadiens un accès au sociétés mondiales conformes à la charia

TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui l'introduction en bourse du premier fonds négocié en bourse (« FNB ») conforme à la charia de Wealthsimple, le FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple (le « FNB Wealthsimple »), avec Mackenzie servant de fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille.

LE FNB Wealthsimple cherche à reproduire le rendement de l'indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index (l' « indice »). L'indice est composé de titres de capitaux propres de sociétés conformes à la charia situées dans les marchés développés et qui présentent, selon le fournisseur d'indice S&P OPCO, LLC, le meilleur pointage multifactoriel en matière de qualité et de faible volatilité. Les frais de gestion du FNB Wealthsimple sont de 0,50 pour cent de sa valeur liquidative (taux annuel).

Les sociétés comprises dans l'indice ne tirent en général pas leur revenu des secteurs suivants : alcool, tabac, produits liés au porc, armement et défense, services bancaires et sociétés d'assurance classiques, divertissement pour adultes, y compris les hôtels, les casinos et le cinéma.

« Alors que le marché des FNB poursuit sa croissance, les options de placement autogéré restent limitées et coûteuses et nous avons discerné une occasion de changer cela, » a déclaré Ben Reeves, chef des placements, Wealthsimple. « Offrir des options de placements qui honorent et reflètent les valeurs d'investisseurs d'un bout à l'autre de notre pays est au coeur de notre mission.

Mackenzie et Wealthsimple ont fait appel à Ratings Intelligence Partners, une société d'experts-conseils de premier plan qui se spécialise dans la charia afin qu'elle effectue une vérification approfondie et certifie la conformité du FNB Wealthsimple avec la charia avant son lancement et pour qu'elle mène par la suite des audits semestriels.

Le lancement de ce FINB vient compléter le portefeuille de FNB de Wealthsimple, qui comprend deux FNB socialement responsables qui se négocient sur la Bourse de Toronto, le FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple et le FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple. Comme c'est le cas pour le FINB conforme à la charia, les FNB ISR de Wealthsimple permettent aux Canadiens d'investir selon leurs croyances et leurs valeurs, tout en leur offrant un accès à de bons produits de placement à des prix concurrentiels.

L'offre initiale du FNB Wealthsimple est complétée et ce FNB se négociera sur la Bourse NEO à compter d'aujourd'hui. Le FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple se négociera sous le symbole WSHR.

Pour de plus amples renseignements au sujet des options de placement conformes à la charia de Wealthsimple, veuillez consulter le site https://www.wealthsimple.com/fr-ca/feature/halal-investing.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 194,9 milliards de dollars au 30 avril 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Wealthsimple

Wealthsimple est une entreprise financière qui s'est donné pour mission d'aider tout le monde à atteindre la liberté financière en offrant des produits et conseils accessibles et abordables. Alors qu'ils sont souvent déroutants, opaques et dispendieux, les services financiers offerts par Wealthsimple sont simples, transparents et abordables grâce à une technologie de pointe. L'entreprise, fondée par une équipe d'experts financiers et d'entrepreneurs en technologie, a son siège social à Toronto, Canada. Pour en savoir plus, visitez www.wealthsimple.com .

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qui ont accordé un permis d'utilisation à Mackenzie et Wealthsimple. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Le FNB n'est pas sponsorisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou l'une des sociétés membres de leurs groupes (collectivement les « indices S&P Dow Jones Indices »). Les indices S&P Dow Jones ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, aux propriétaires du FNB ou aux membres du public concernant l'opportunité de faire des placements dans des valeurs mobilières en général ou dans ce FNB en particulier, ni quant à la capacité de l'indice de répliquer la performance du marché en général. Le seul lien que les indices S&P Dow Jones entretiennent avec Mackenzie à l'égard de l'indice porte sur la concession de l'indice et de certaines marques de commerce et/ou de certains noms commerciaux de S&P Dow Jones Indices et/ou de ses concédants de licence. L'indice est établi, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans égard à Mackenzie ou au FNB. S&P Dow Jones Indices n'ont aucunement l'obligation de tenir compte des besoins de Mackenzie ou des titulaires du FNB au moment de l'établissement, de la composition ou du calcul de l'indice. S&P Dow Jones Indices ne sont pas responsables de l'établissement du prix et du montant du FNB, ou de l'établissement du calcul de l'équation régissant la conversion du Fonds en espèces, sa cession ou rachat, selon le cas, et n'ont pas participé à ces démarches. S&P Dow Jones Indices n'engagent aucune responsabilité ni ne sont assujettis à aucune obligation quant à l'administration, à la commercialisation ou à la négociation du FNB. Rien ne garantit que les produits de placement fondés sur l'indice répliqueront avec exactitude la performance de l'indice ni qu'ils procureront des rendements positifs. S&P Dow Jones Indices LLC n'est pas un conseiller en placement. Le fait qu'un titre soit inclus dans un indice ne constitue pas une recommandation par S&P Dow Jones Indices d'acheter, de vendre ou détenir ce titre et une telle inclusion ne devrait pas être considérée comme un conseil en matière de placement.

S&P DOW JONES INDICES NE GARANTISSENT PAS LE CARACTÈRE APPROPRIÉ, EXACT, OPPORTUN ET/OU EXHAUSTIF DE L'INDICE OU DES DONNÉES Y AFFÉRENTES NI DES COMMUNICATIONS, NOTAMMENT VERBALES OU ÉCRITES (Y COMPRIS LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) À CET ÉGARD. S&P DOW JONES INDICES NE SERONT ASSUJETTIS À AUCUNS DOMMAGES-INTÉRÊTS NI À AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR CE QUI EST DES ERREURS, DES OMISSIONS OU DES RETARDS. S&P DOW JONES INDICES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIER OU QUANT AUX RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS PAR MACKENZIE, LES PROPRIÉTAIRES DU FNB OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L'UTILISATION DE L'INDICE OU RELATIVEMENT À TOUTE DONNÉE S'Y RAPPORTANT. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOW JONES INDICES NE SERONT DANS AUCUNE CIRCONSTANCE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS, LES PERTES COMMERCIALES, LES PERTES DE TEMPS OU DE CLIENTÈLE, MÊME SI ELLES AVAIENT ÉTÉ INFORMÉES D'UNE TELLE POSSIBILITÉ, QUE CE SOIT EN VERTU DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE, SANS FAUTE OU AUTRE. IL N'Y A PAS DE BÉNÉFICIAIRES TIERS D'ENTENTES OU D'ARRANGEMENTS CONCLUS ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET MACKENZIE, SI CE N'EST LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE S&P DOW JONES INDICES.

SOURCE Placements Mackenzie

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 08:00 et diffusé par :