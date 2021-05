Conga annonce que Serena Williams sera l'intervenante principale dans le cadre du congrès Conga Connect 2021





Conga, leader mondial dans le domaine de la transformation des opérations commerciales, a annoncé le programme initial et les modalités d'inscription concernant son événement annuel Conga Connect. L'événement de cette année fera intervenir l'athlète professionnelle et femme d'affaires, Serena Williams, qui, en tant qu'oratrice principale s'exprimera aux côtés de Noel Goggin, PDG de Conga, concernant le parcours empreint de volonté, d'inspiration et de discipline l'ayant conduite à devenir la femme qu'elle est aujourd'hui.

Intitulé « Commercial Operations Evolved » en référence à l'évolution des opérations commerciales, le congrès de cette année se focalisera sur la manière dont les entreprises peuvent acquérir une plus grande agilité et s'adapter rapidement au changement, grâce à des solutions qui rationalisent, automatisent et accélèrent leurs opérations commerciales essentielles. Les sessions visent à aider les entreprises à tracer leur itinéraire en direction de la transformation numérique, grâce aux bonnes pratiques, afin d'augmenter leur rentabilité et de créer de meilleures expériences pour leurs clients et leurs employés.

Les participants virtuels pourront créer des liens enrichissants et écouter plusieurs chefs de file du secteur, experts, clients et partenaires de Conga, qui présenteront les toutes dernières tendances en matière d'opérations commerciales, de gestion des contrats et du cycle de vie, et d'automatisation des processus opérationnels axés sur les documents. Ils auront la possibilité de puiser des sources d'inspiration à travers les diverses présentations, de rejoindre des sessions de formation stratégique, et de participer à des sessions passionnantes de prise en charge autonome.

« Nous sommes ravis d'accueillir nos clients et partenaires qui participeront au Conga Connect de cette année, et que Serena Williams nous rejoigne cette année en tant qu'intervenante principale. Elle est une personnalité internationalement reconnue, qui figure parmi les plus grands athlètes de tous les temps, et offrira une contribution de poids sur notre scène virtuelle », a déclaré Noel Goggin, PDG de Conga. « Chez Conga, nous permettons à nos clients d'opérer la transformation numérique de leur entreprise, une aventure parfois complexe, difficile, voire intimidante, à l'image du parcours professionnel de Serena ; les participants auront l'opportunité d'écouter son point de vue et de tirer des leçons précieuses sur la manière dont elle a atteint une réussite si remarquable sur une période prolongée. »

Conga a également annoncé que pour chaque participant inscrit, l'entreprise versera 1 USD à The Nature Conservancy, organisation à but non lucratif qui s'adapte en permanence pour relever les défis les plus importants de notre planète. Nature Conservancy entend créer un monde au sein duquel la diversité de la vie prospère, et où les individus agissent afin de préserver la nature, à la fois pour eux-mêmes et pour le bien de tous.

Conga Connect 2021 s'ouvrira le mercredi 9 juin à 9 h, heure du Pacifique. Les événements mondiaux se poursuivront dans la région APAC le jeudi 10 juin à 9 h, heure normale de l'Est de l'Australie, et s'achèveront avec la région EMOA le 10 juin à 9 h, heure d'été du Royaume-Uni.

Pour vous inscrire à l'événement virtuel gratuit et obtenir de plus amples informations sur Conga Connect, notamment sur les mises à jour du programme et le déroulement détaillé des sessions, rendez-vous sur Conga.com/connect-registration.

À propos de Conga

Conga, leader mondial dans le domaine de la transformation des opérations commerciales, aide les entreprises à simplifier et automatiser leur approche concernant les devis, contrats et documents qui favorisent le commerce. Nous aidons nos clients à acquérir une plus grande agilité, de sorte à pouvoir s'adapter rapidement au changement tout en créant une expérience client fluide et connectée. Les entreprises choisissent Conga pour bénéficier de l'ensemble de solutions le plus complet du marché, et des recommandations d'experts leur permettant de transformer les processus et documents entourant l'implication des clients, la configuration des devis (Configure Price Quote, CPQ), la gestion du cycle de vie des contrats (Contract Lifecycle Management, CLM), ainsi que l'intégralité du cycle de vie des opérations commerciales. Grâce à Conga, les entreprises font évoluer leurs opérations commerciales afin de rationaliser leurs processus de recettes et d'obtenir les renseignements utiles qui mènent à une croissance durable.

Conga est basée à San Mateo, en Californie, et exerce ses activités mondiales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur conga.com, ou suivez Conga sur Twitter : @CongaHQ.

