1E met le marché DEM au défi d'être plus productif, en lançant une nouvelle catégorie: la Gestion unifiée de l'expérience





1E, société innovante en gestion des points d'accès, a annoncé aujourd'hui le lancement de Unified eXperience Management (UXM) (Gestion de l'expérience unifiée), nouvelle catégorie qui cherche à s'attaquer à l'approche compartimentée inhérente aux outils dans le domaine de la surveillance de l'expérience numérique (Digital Experience Monitoring, DEM).

En raison de l'immaturité relative de la catégorie Gestion de l'expérience numérique, la plupart des outils sont axés sur l'identification et le signalement de l'étendue du problème, de la notation, et de l'identification du problème. Ces outils créent des silos en matière d'analyses qui fournissent certes des informations, mais qui n'ont pas de lien avec la technologie de l'automatisation qui peut vraiment améliorer l'expérience de l'utilisateur final à l'échelle de l'entreprise. En attendant, les employés sont de plus en plus frustrés, 56 % étant mécontents de leur expérience informatique. Les organisations qui cherchent à améliorer l'expérience numérique de tous leurs employés doivent dépasser l'analyse et accueillir favorablement l'automatisation pour résoudre ces problèmes.

Par ailleurs, l'approche compartimentée des solutions DEM actuelles ne tient pas compte des investissements importants que la plupart des grandes organisations doivent faire dans des plateformes telles que ServiceNow et Microsoft. L'industrie a besoin d'une nouvelle approche qui peut exploiter ces investissements au lieu de les ignorer, pour faire partie de la solution.

En réponse à ces problèmes, 1E introduit la catégorie UXM qui unifie la surveillance de l'expérience numérique avec tous les autres aspects informatiques requis pour produire un impact positif sur l'expérience de l'utilisateur. La Gestion de l'expérience unifiée comprend la surveillance de l'expérience, l'engagement des employés, le diagnostic, les outils de remédiation, et la politique de configuration, pour assurer que, une fois un problème réglé sur une machine, la solution s'applique à toutes les machines sur une base continue. Étant parfaitement bien intégrée dans le service d'assistance et les plateformes UEM telles que ServiceNow et Microsoft Endpoint Manager, UXM permet aux informaticiens chargés de traiter les incidents d'avoir accès à des informations et à une bibliothèque partagée de corrections pour assurer que les problèmes rencontrés par les utilisateurs finaux soient traités en temps réel.

« Si une initiative en matière d'expérience numérique peut identifier les problèmes de l'expérience mais ne sait pas comment remédier à ceux-ci, elle n'apportera aucune valeur; aucun employé ne souhaite que les spécialistes en informatique aient une meilleure solution en matière d'analyse », a déclaré Sumir Karayi, PDG et fondateur de 1E. « Ce que les employés veulent, c'est avoir moins d'expériences frustrantes et connaître moins de perturbations. À ces fins, l'informatique doit aller au-delà de l'analyse qui identifie les problèmes, et se diriger vers une initiative qui tire profit de l'automatisation pour prédire et améliorer les expériences. C'est la manière dont nous envisageons Unified eXperience Management: action proactive, en temps réel, globale, à travers tous les points d'accès. »

Pour accompagner le lancement de cette catégorie, le directeur de la technologie des produits de 1E, Bogdan Udrea, animera un webinaire explorant UXM et la manière dont ce nouveau type de gestion peut aider les organisations à instaurer un lieu de travail moderne et hybride, le 18 mai, à 11 heures, Heure de l'Est. Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site : https://info.1e.com/webinar-go-beyond-digital-experience-management-what-is-uxm

Ce webinaire coïncide avec la dernière publication de 1E Tachyon, qui introduit de nouvelles capacités UXM sur le marché. Tachyon 5.2 propose une vue unifiée des dispositifs qui facilite le dépannage technique et la remédiation d'un point d'accès sur un affichage unique. Cette dernière publication introduit également une nouvelle capacité de gestion des personnes, permettant aux responsables de l'informatique de mieux comprendre les besoins et les défis en matière d'expérience des diverses cohortes d'employés.

Le directeur du marketing des produits, Michael Wright, lancera Tachyon 5.2 le 20 mai, à 11 heures, Heure de l'Est. Pour assister au lancement de l'évènement, veuillez vous rendre sur le site : https://info.1e.com/launch-showcase-tachyon-5.2-discover-complete-device-visibility

À propos de 1E

1E est une société innovante en gestion des points d'accès, qui apporte un soutien au travail d'entreprise effectué à partir de tout lieu, pour que les employés soient sécurisés, soutenus, et productifs, où qu'ils souhaitent être. La plateforme 1E Tachyon fournit un diagnostic, une remédiation, et une automatisation en temps réel qui corrige les problèmes, rapidement et sans interruption. Elle permet aux employés d'assumer le contrôle, par le biais du libre-service, de l'auto-réparation, et de la surveillance de ce qu'ils éprouvent, pour comprendre ce qu'ils ressentent vraiment, et réduit le nombre d'appels au service d'assistance et, au final, les coûts. C'est la raison pour laquelle plus de 1 700 organisations disséminées dans 42 pays font confiance à 1E pour les aider à gérer 14 millions de points d'accès, sans accrocs. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.1E.com.

