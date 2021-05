Dollarama confirme la date de publication des résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 et la tenue d'une assemblée générale des actionnaires virtuelle





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») le mercredi 9 juin 2021 à compter de 9h00 (HE). L'assemblée se tiendra uniquement en ligne, par webdiffusion audio en direct.

La Société a choisi de tenir une assemblée virtuelle de nouveau cette année en raison des restrictions imposées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours. Tous les actionnaires à la fermeture des bureaux le 15 avril 2021 pourront écouter la webdiffusion audio en direct et poser des questions, peu importe où ils se trouvent. Toutefois, seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires non inscrits qui se sont dûment désignés comme fondés de pouvoir) pourront voter à l'assemblée pendant la webdiffusion audio en direct.

Pour plus de renseignements concernant la manière d'assister à l'assemblée en ligne et la procédure pour désigner un fondé de pouvoir, voter à l'assemblée et poser des questions, les actionnaires sont invités à consulter la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021 et les autres documents de procuration, disponibles en ligne sur SEDAR sous le profil de la Société au www.sedar.com et au www.envisionreports.com/Dollarama2021FR. Peu importe qu'ils soient en mesure ou non d'assister à l'assemblée transmise par webdiffusion audio en direct, il est fortement recommandé aux actionnaires de voter par procuration avant la tenue de l'assemblée.

Dollarama dévoilera également le même jour à 7h00 (HE) les résultats financiers de son premier trimestre de l'exercice 2022, qui couvre la période du 1er février 2021 au 2 mai 2021. La direction tiendra une téléconférence après la tenue de l'assemblée afin de discuter des résultats. Les analystes financiers sont invités à composer le numéro d'appel indiqué ci-dessous pour participer à la téléconférence et poser leurs questions. Les autres parties intéressées pourront participer à la téléconférence à titre d'auditeurs seulement en utilisant la webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site Web de Dollarama.

Détails de l'assemblée générale annuelle Le mercredi 9 juin 2021 à 9h00 (HE) Lien vers la webdiffusion : http://www.virtualshareholdermeeting.com/DOLR2021 La rediffusion de la webdiffusion sera disponible jusqu'au 8 juin 2022 dans la section « Relations avec les investisseurs - Événements - Archives » du site Web de Dollarama.



Détails de la téléconférence sur les résultats du premier trimestre Le mercredi 9 juin 2021 à 11h00 (HE) Lien vers la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/fsxb6m6q

Numéro à composer (pour les analystes financiers seulement) : 514 392-1478 ou 1 866 223-7781 Les participants devront fournir le numéro de confirmation de service à l'opérateur : 4319994

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 356 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com . Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 3,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses magasins situés au Salvador et au Guatemala et à des prix en monnaie locale équivalant à au plus 4,00 $ US dans ses magasins situés en Colombie grâce à ses 264 magasins tous bien situés.

