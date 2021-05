La Fédération pour la paix universelle lance l'événement virtuel « THINK TANK 2022 » en vue d'une réunification de la péninsule coréenne à l'occasion du 6e Rassemblement de l'espoir





Des dirigeants et experts se sont joints à plus d'un million de participants du monde entier pour le lancement de l'initiative « Think Tank 2022 » qui a eu lieu le 9 mai dernier à l'occasion du 6e Rassemblement de l'espoir, organisé sous forme virtuelle, pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne.

Parrainé par la Fédération pour la paix universelle (FPU), le rassemblement a été diffusé en direct dans 194 pays et traduit dans 14 langues. Think Tank 2022 est un réseau multisectoriel international qui réunit plus de 2000 experts issus de milieux divers et variés (gouvernements, entreprise, monde universitaire, religion, médias, arts et culture) qui se consacrent à chercher ensemble des solutions aux problèmes majeurs de la planète.

Des dirigeants de haut rang, dont les 12 conférenciers du rassemblement, ont proclamé la mission de Think Tank 2022. « Ce réseau fera bouger les choses pour la paix dans la péninsule coréenne grâce à l'unité internationale » a déclaré Ban Ki-Moon, ancien Secrétaire général de l'ONU et président de la nouvelle initiative. « Je tiens à féliciter Mme Hak Ja Han Moon de la FPU et les responsables de Think Tank 2022 » a-t-il ajouté.

L'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a rappelé aux participants que « la paix inclut également la bonne volonté, la confiance et la justice. Le fondement de la paix réside en chaque être humain. Le coronavirus nous a appris que nous devions agir et coopérer à l'échelle mondiale ».

« Vous, dirigeants du monde entier qui chérissez les valeurs de la foi, de la famille, de la démocratie et de la justice dans le respect de la loi », a déclaré l'ancien vice-président des États-Unis Mike Pence, « je vous félicite de vous être réunis pour cet événement afin de continuer à semer les graines de la paix, avec l'espoir qu'au fil du temps nous obtiendrons une paix qui bénéficiera aux peuples coréens, américain et à toute l'humanité ».

Les cofondateurs de la FPU, Mme Hak Ja Han Moon et son défunt mari le révérend Sun Myung Moon, sont tous deux nés sur le territoire de l'actuelle Corée du Nord. Ils ont pu fuir le régime communiste et travailler au sud et ont consacré leur vie à l'avènement d'un monde plus pacifique et à la réunification du pays. Think Tank 2022 sera le fer de lance d'initiatives de consolidation de la paix, comme la construction d'un Parc de la paix dans la zone démilitarisée ou d'un tunnel sous-marin entre la Corée et le Japon, le développement du tourisme dans les monts Kumgang ou encore une aide aux familles coréennes séparées pour retrouver leurs proches.

« Une péninsule coréenne réunifiée et dénucléarisée apportera paix et prospérité dans la péninsule et dans la région » a déclaré Mike Pompeo, ancien Secrétaire d'État américain et Directeur de la CIA. « La liberté religieuse est effectivement la base de toutes les libertés ... avec la prière, la foi et l'engagement envers le Seigneur, la paix s'ensuivra ».

De nombreux intervenants, dont l'ancien Premier ministre de la République de Corée Chung Sye-Kyun et le Premier ministre cambodgien Hun Sen, ont salué la naissance du Think Tank 2022, à un moment où « la coopération internationale et la solidarité sont plus importantes que jamais » a affirmé Chung Sye-Kyun.

Pour le continent africain, Hussein Ali Mwinyi, le 8e président de l'archipel de Zanzibar (Tanzanie), a rappelé que les Africains ont participé à la guerre de Corée et qu'ils aspirent à la paix et à la démocratie dans cette région. La réunification pacifique de la Corée débouchera sur une « croissance spectaculaire », a déclaré le célèbre homme d'affaires et investisseur américain Jim Rogers. « Quand des trains traverseront la zone démilitarisée et des voitures circuleront sur les autoroutes, il y aura d'innombrables possibilités de développement économique... qui profiteront non seulement aux deux Corées, mais aussi à la Chine, à la Russie, au Japon, ainsi qu'à l'Asie et au monde entier ».

M. David Beasely, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations unies, première organisation humanitaire au monde, et lauréat du Prix Nobel de la Paix 2020, est allé dans le même sens : « Ce rassemblement couvre plusieurs continents et réunit des personnes du monde entier dans un esprit de paix, de prospérité mutuelle et de service public ».

Les gouvernements ont échoué faute de pouvoir dépasser « leur bureaucratie, leurs partis pris et leurs craintes » a déclaré Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis. Think Tank 2022 offre aux peuples de plusieurs nations une nouvelle façon de travailler ensemble, « en dehors des structures officielles traditionnelles » a-t-il précisé.

« Les périodes de crise sont souvent celles qui recèlent les meilleures opportunités » a expliqué Mark Esper, ancien Secrétaire américain à la Défense.

« La professeure Sarah Gilbert, co-développeuse du vaccin Oxford/Astra-Zeneca, a déclaré que de grandes avancées résulteraient du défi que représente la pandémie, notamment une mise au point accélérée des vaccins pour faire face aux virus nouveaux et mutants. Une collaboration renforcée entre les pays a été nécessaire pour assurer le déploiement efficace des vaccins actuellement disponibles dans les pays touchés par la pandémie, ainsi qu'une plus grande générosité de la part des pays les plus riches vis-à-vis des plus pauvres ».

Le 6e Rassemblement de l'espoir, qui s'inscrit dans une série d'événements virtuels lancée par le Dr Moon en août 2020, a réuni des dizaines de millions de personnes du monde entier qui adhèrent aux notions de liberté, de paix et d'unité sur la base d'idéaux communs d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. L'article du Washington Times sur le rassemblement est disponible ici.

Site Internet du Rassemblement de l'espoir (comprend un résumé vidéo) : https://www.rallyofhope.eu

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 17:40 et diffusé par :