SentinelOne se distingue en obtenant le meilleur score dans les trois cas d'utilisation des capacités critiques de Gartner

SentinelOne, la société de plateforme autonome pour la cybersécurité, annonce aujourd'hui avoir obtenu les meilleurs résultats dans les trois cas d'utilisation (type A, B et C) dans le rapport 2021 Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms de Gartner1.

Sur les 19 fournisseurs figurant dans le rapport, SentinelOne est le seul à avoir obtenu le score le plus élevé dans les trois cas d'utilisation des capacités critiques :

Cas d'utilisation client de type A, axé sur les organisations "lean forward" qui adoptent les nouvelles technologies très tôt dans le cycle d'adoption.

Cas d'utilisation client de type B, où le client se concentre sur la "valeur globale" en pondérant les risques de l'utilisation précoce d'une nouvelle technologie par rapport aux avantages.

Cas d'utilisation client de type C, correspondant à des organisations qui considèrent généralement la technologie comme une dépense ou une nécessité opérationnelle et l'utilisent comme un moyen de réduire les coûts.

"Obtenir le meilleur score produit dans les trois cas d'utilisation client dans les capacités critiques 2021 des plateformes de protection des terminaux confirme notre vision et notre capacité à fournir une plateforme alimentée par l'IA, conçue pour répondre aux exigences du marché des entreprises grand public", a déclaré Raj Rajamani, responsable des produits chez SentinelOne. "Ces résultats sont pour nous une démonstration évidente des capacités inégalées que SentinelOne offre à un ensemble diversifié de clients et témoignent de la popularité continue que nous connaissons sur le marché."

Les capacités critiques des plateformes de protection des terminaux font partie de l'analyse menée pour le Magic Quadrant 2021 pour cette catégorie de plateformes2 et utilisent les mêmes données recueillies pendant cette période de recherche. Conformément à ce rapport, nous considérons que notre facilité d'utilisation, notre prévention, nos services gérés et nos fonctionnalités EDR ont satisfait les besoins des clients au plus haut niveau et dans tous les cas d'utilisation - cas d'utilisation A, B et C.

SentinelOne a également été positionné par Gartner en tant que Leader dans le Magic Quadrant 2021 pour les plateformes de protection des terminaux. La plateforme Singularity de SentinelOne intègre des capacités de prévention, de détection et de réponse sur les terminaux, les conteneurs, les workloads dans le cloud et les équipements IdO au sein d'une plateforme unique et totalement autonome. Elle utilise des modèles d'IA comportementaux et statiques brevetés pour offrir une protection sans incidence sur les performances. Avec SentinelOne, les entreprises font évoluer leur cybersécurité avec une solution alimentée par l'IA offrant une transparence sur tout ce qui se passe sur le réseau et à vitesse machine, remplaçant ainsi avec succès les antivirus traditionnels.

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs obtenant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Les évaluations de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs expériences individuelles et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

Les choix des clients de Gartner Peer Insights reflètent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels, les évaluations et les données recueillies selon une méthodologie documentée. Ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées et ne constituent pas une approbation de leur part.

SentinelOne est une solution de cybersécurité de pointe intégrant la prévention, la détection, la réponse et la traque alimentées par l'IA à travers les terminaux, les conteneurs, les workloads cloud et les appareils IdO dans une seule et même plateforme autonome. Avec SentinelOne, les organisations bénéficient d'une transparence sur tout ce qui se passe sur le réseau à une vitesse machine, pour vaincre les attaques, à chaque étape du cycle de vie des menaces. Pour en savoir plus, visitez www.sentinelone.com ou suivez-nous sur @SentinelOne, sur LinkedIn ou Facebook.

1 Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris Prateek Bhajanka, 5 mai 2021.

2 Gartner, Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms, Mark Harris, Peter Firstbrook, Rob Smith, Paul Webber Prateek Bhajanka, 6 mai 2021.

