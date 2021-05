Le ministre des Transports met en place de nouveaux programmes de financement pour soutenir les aéroports du Canada





OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur le secteur du transport aérien au Canada. Les aéroports ont été particulièrement touchés : ils ont tous subi d'importantes baisses de la circulation pendant les 15 derniers mois. Malgré les répercussions, les aéroports jouent un rôle crucial depuis le début de la pandémie en continuant de fournir des services aériens essentiels comme le transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux, les services d'ambulance aérienne, le réapprovisionnement des communautés, l'acheminement de biens vers les marchés, les opérations de recherche et de sauvetage, et la lutte contre les feux de forêt.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a lancé aujourd'hui deux nouveaux programmes de financement sous forme de contributions pour aider les aéroports du Canada à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19 :

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports est un nouveau programme qui fournira près de 490 millions de dollars pour soutenir financièrement les plus grands aéroports du Canada qui feront des investissements dans les infrastructures essentielles liées à la sécurité, à la sûreté ou à la connectivité;

En plus de lancer ces deux nouveaux programmes de financement, le ministre a annoncé que le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada sera doté d'un financement supplémentaire de 186 millions de dollars sur deux ans. Le PAIA est un programme de financement sous forme de contributions déjà établi qui fournit une aide financière aux aéroports locaux et régionaux du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure et des achats d'équipement liés à la sécurité.

« Les aéroports du Canada contribuent de façon importante à l'économie de notre pays, et jouent un rôle essentiel dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés, ainsi que des travailleurs de nos aéroports locaux. Alors que le Canada se dirige vers la reprise et le redémarrage des voyages après la pandémie, les programmes aideront à assurer que nos aéroports restent viables et continuent d'offrir aux Canadiens des options de voyages sécuritaires, fiables et efficaces, tout en créant et en maintenant des emplois bien rémunérés dans le secteur aéroportuaire. »

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, le fonds de soutien aux aéroports et le financement supplémentaire et l'expansion du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires ont été annoncés pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne en novembre 2020.

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports fournira 489,6 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets admissibles comme la réparation et la remise en état des pistes, l'amélioration du balisage lumineux, et des investissements dans les aérogares et les stations de transport en commun pour assurer la connectivité aux systèmes de transport en commun.

Le 15 avril 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une contribution s'élevant jusqu'à 100 millions de dollars pour le projet de construction d'une nouvelle station souterraine à l'aéroport international Montréal-Trudeau pour le système de train léger sur rail du Réseau express métropolitain (REM). Le financement fédéral pour ce projet d'un budget de 600 millions de dollars provient du Programme des infrastructures essentielles des aéroports.

a annoncé une contribution s'élevant jusqu'à 100 millions de dollars pour le projet de construction d'une nouvelle station souterraine à l'aéroport international Montréal-Trudeau pour le système de train léger sur rail du Réseau express métropolitain (REM). Le financement fédéral pour ce projet d'un budget de 600 millions de dollars provient du Programme des infrastructures essentielles des aéroports. Le fonds de soutien aux aéroports fournira des fonds de 64,8 millions de dollars aux aéroports dont les revenus en 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars. Le total du financement versé à chaque bénéficiaire admissible sera calculé à l'aide d'une approche par paliers établie selon les revenus de 2019.

En plus du financement unique supplémentaire de 186 millions de dollars, l'admissibilité pour le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été élargie temporairement afin de permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 ( Gander , Charlottetown , Saint John , Fredericton , Moncton , Thunder Bay , London et Prince George ) de présenter une demande de financement pour le programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

, , , , , , et ) de présenter une demande de financement pour le programme en 2021- en 2022-2023. Pour 2021-2022, le financement a été accordé à 63 aéroports pour 86 projets du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, y compris la réparation et la remise en état des pistes et voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, et l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

