SpeeDx reçoit un financement de CARB-X pour développer un diagnostic rapide aux points de service





SpeeDx Pty. Ltd, un développeur de solutions de diagnostic moléculaire innovantes, a annoncé avoir obtenu jusqu'à 1,8 million de dollars de CARB-X, grâce à un partenariat mondial à but non lucratif dédié visant à soutenir la recherche et le développement et à répondre à la menace croissante des bactéries résistantes aux médicaments. SpeeDx est la première société de diagnostic basée en Australie à recevoir un financement de CARB-X. 1,9 million de dollars supplémentaire sera versé lorsque le projet aura réalisé les étapes définies. Les fonds seront utilisés pour développer un test rapide qui détectera de manière combinée l'infection par la Chlamydia trachomatis et par la Neisseria gonorrhoeae, tout en identifiant la résistance antimicrobienne (RAM) de la gonorrhée aux traitements antibiotiques courants. La chlamydia (CT) et la gonorrhée (NG) sont des infections à l'échelle mondiale sexuellement transmissibles avec un risque de graves complications pour la santé si elles ne sont pas traitées,1 et la RAM dans le traitement de la NG est une menace urgente de santé publique.2

Les méthodes actuelles d'antibiogramme ne permettent pas d'obtenir des informations complètes dans les délais suffisants sur la sensibilité/résistance aux antibiotiques, en particulier dans des contextes où les ressources sont limitées. SpeeDx a pour objectif de mettre au point un test abordable, rapide (< 60 minutes) et accessible aux points de service afin de détecter les bactéries responsables de la CT et de la GN, ainsi que pour déterminer la sensibilité de la GN à trois antibiotiques abordables, administrés par voie orale et faciles d'accès : le céfixime, la ciprofloxacine et l'azithromycine. SpeeDx utilisera sa nouvelle technologie brevetée InSigniatm pour évaluer à la fois la présence d'une infection bactérienne active et le statut de la RAM. SpeeDx collabore avec QuantuMDx pour charger le test sur leur système d'échantillonnage Q-POCtm afin de répondre à la PCR quantitative et au système intégré de microréseaux, grâce à un petit appareil fonctionnant sur pile, simple à utiliser et adapté aux environnements à distance.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec QuantuMDx pour fournir des diagnostics abordables et innovants dans le but d'améliorer sensiblement la qualité des soins et la gérance des antibiotiques dans la prise en charge des IST », a déclaré Colin Denver, CEO de SpeeDx. « Ce projet représente une excellente mise en pratique de notre technologie récemment développée, InSignia et le soutien de CARB-X à ce projet permettront d'accélérer ce développement et d'élargir l'accès dans les zones qui en ont cruellement besoin ».

Jonathan O'Halloran, directeur général de QuantuMDx, a ajouté : « La résistance aux antimicrobiens est une menace mondiale pour la santé publique et exige une réponse à l'échelle mondiale. Avec la croissance rapide de RAM, il ne suffit plus de simplement identifier l'agent pathogène, nous devons également déterminer à quels traitements l'infection est résistante et à quels traitements l'infection est sensible. Pouvoir le faire avec un seul test, pendant que le patient attend son résultat, va représenter un changement transformationnel. Nous lancerons Q-POCtm - notre système de diagnostic rapide par PCR - vers la fin de l'année, ce dont nous nous réjouissons. Il s'agira de notre première collaboration commerciale avec SpeeDx ».

À propos de SpeeDx

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée basée en Australie, ayant des filiales à Austin et à Londres et des distributeurs dans toute l'Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire qui vont au-delà d'une simple détection et offrent des informations complètes permettant une meilleure prise en charge des patients. La technologie innovante de la PCR quantitative (qPCR) est à l'origine de stratégies de détection et d'amorçage multiplex leaders sur le marché. Les portefeuilles de produits sont orientés vers le diagnostic multiplex des infections sexuellement transmissibles (IST), des marqueurs de résistance aux antibiotiques et des maladies respiratoires. Pour de plus amples informations sur SpeeDx, veuillez consulter le site https://plexpcr.com

À propos de CARB-X

Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (CARB-X) est un partenariat mondial à but non lucratif visant à accélérer le développement précoce de la R&D antibactérienne pour lutter contre la menace mondiale croissante des bactéries résistantes aux médicaments. CARB-X est dirigé par l'Université de Boston et financé par la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui fait partie du Bureau du Secrétaire adjoint à la préparation et à l'intervention (ASPR) du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, et par le Wellcome Trust, une organisation caritative internationale basée au Royaume-Uni qui contribue à l'amélioration de la santé dans le monde, le ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche (BMBF), le Fonds mondial pour l'innovation en matière de résistance aux antimicrobiens (GAMRIF) qui dépend du ministère britannique de la Santé et de l'Aide sociale, la Fondation Bill & Melinda Gates, et bénéficie du soutien en nature du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) américains. Les investissements de CARB-X entre 2016 et 2022 sont à hauteur de 480 millions de dollars et visent à soutenir des antibiotiques et autres traitements, des vaccins et des diagnostics rapides innovants. CARB-X apporte son soutien au pipeline de produits précliniques le plus important et le plus innovant au monde contre les infections résistantes aux médicaments. Le siège de CARB-X se trouve à la Faculté de Droit de l'Université de Boston. carb-x.org/. Suivez-nous sur Twitter @CARB_X.

À propos de QuantuMDx

QuantuMDx Group est une société ambitieuse dont la vision globale est de permettre au monde de contrôler et d'éradiquer les maladies grâce à un accès universel aux technologies de diagnostic transformatrices et de qualité aux points de service. QuantuMDx est opérationnelle et a établi des partenariats stratégiques aux États-Unis, en Asie, en Australasie, en Europe et en Afrique, ce qui lui permet de se maintenir en première ligne en matière de diagnostic moléculaire. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.quantumdx.com

Références

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 22:40 et diffusé par :