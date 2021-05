Tricon annonce la création du partenariat Homebuilder Direct d'une valeur de 1,5 milliard de dollars afin d'élargir son portefeuille de maison individuelles locatives





/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX SERVICES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

TORONTO, le 10 mai 2021 /CNW/ - Tricon Residential Inc. (« Tricon » ou la « Société ») (TSX: TCN), propriétaire et exploitant de maisons individuelles locatives et d'appartements locatifs multi résidentiels aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau partenariat (« le partenariat Homebuilder Direct » ou « le partenariat») avec la Pacific Life Insurance Company (« Pacific Life ») en collaboration avec un investisseur institutionnel mondial de premier plan en vue de faire l'acquisition de maisons individuelles locatives nouvellement construites destinées au marché démographique intermédiaire des états de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») aux États-Unis. Ce nouveau partenariat servira de complément naturel au partenariat de gestion de maisons individuelles de Tricon (« SFR JV-1 »), qui met l'accent sur l'acquisition stratégique de maisons existantes sur le marché de la revente.

Le partenariat Homebuilder Direct profitera d'un engagement initial de capitaux propres de 300 millions de dollars (montant partagé également entre les trois partenaires), et les investisseurs auront la possibilité d'augmenter la taille de l'investissement à 450 millions de dollars, ce qui représente un pouvoir d'achat potentiel de 1,5 milliard de dollars si l'on tient compte de l'effet de levier qui lui est associé. Cela permettra au partenariat de faire l'acquisition d'environ 5 000 maisons neuves, principalement auprès de constructeurs nationaux et régionaux, notamment des maisons sur des sites dispersés et des développements domiciliaires récemment terminés de maisons individuelles construites pour la location. Tricon agira à titre de gestionnaire des biens et de gestionnaire immobilier du partenariat.

« Nous sommes ravis d'établir un nouveau partenariat avec Pacific Life en collaboration avec l'un de nos investisseurs institutionnels actuels afin d'élargir notre plateforme de location de maisons individuelles locatives et d'offrir à nos résidents la possibilité de louer une maison neuve à un prix abordable », a déclaré Gary Berman, président et chef de la direction de Tricon Residential. Nous continuons de constater une demande exceptionnelle pour les maisons locatives de grande qualité en raison des tendances de désurbanisation, de diminution de la densification urbaine et de travail à domicile qui n'ont fait que s'accélérer au cours de la dernière année. Le partenariat Homebuilder Direct tire parti de nos relations de longue date avec les constructeurs d'habitations de partout aux États-Unis et vient compléter notre stratégie d'acquisition de maison locatives individuelles avec des maisons nouvellement construites. Elle s'ajoute à notre programme d'acquisition continu de maisons existantes sur le marché de la revente par l'intermédiaire de notre partenariat SFR JV-1 et aux développements domiciliaires de maisons individuelles construites pour la location au sein de notre partenariat JV-1 THPAS. Grâce à la création du partenariat Homebuilder Direct, nous sommes sur la voie d'accroître notre portefeuille de maisons locatives individuelles bien au-delà de 30 000 unités. »

Stratégies de croissance en matière de maisons individuelles locatives de Tricon

Le tableau ci-dessous présente les stratégies de croissance en matière de maison individuelles locativesgérées par Tricon.

Véhicule d'investissement Partenariat

Homebuilder Direct Partenariat SFR JV-1 Partenariat THPAS JV-1 Apport total en capitaux

propres 300 millions de dollars -

450 millions de dollars 750 millions de dollars 450 millions de dollars Part de Tricon de l'apport en

capitaux propre 100 millions de dollars -

150 millions de dollars 250 millions de dollars 50 millions de dollars Capitalisation totale

prévue (y compris la dette

projetée relative aux biens

immobiliers) 1,1 milliard - 5 milliards

de dollars 2 milliards de dollars 1 milliard de dollars Produits principaux/voie

d'acquisition Maisons neuves sur

des sites dispersés

Projets domiciliaires

récemment terminés

de maisons individuelles

construite pour la location

(aucun investissement

dans le développement) Maisons existantes sur

le marché de la revente

Portefeuilles de maisons

existantes Principalement, le

développement de

projets domiciliaires

de maisons individuelles

construites pour la location

À propos de Tricon Residential Inc.

Tricon Residential est le propriétaire et l'exploitant d'un portefeuille croissant de plus de 31 000 maisons individuelles locatives et appartements locatifs multifamiliaux aux États-Unis et au Canada, principalement dans les états de la ceinture de soleil («Sun Belt ») des États-Unis. La culture et la philosophie d'entreprise de Tricon sont appuyées par notre engagement à enrichir la vie de nos résidents et des collectivités locales. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement l'expérience des résidents grâce à notre plateforme d'exploitation technologique et à notre approche novatrice des logements locatifs. Chez Tricon Residential, nous imaginons un monde où le logement donne accès aux possibilités qu'offre la vie. Pour en savoir plus, visitez le www.triconresidential.com.

À propos de Pacific Life

Depuis plus de 150 ans, Pacific Life répond aux besoins financiers de millions de personnes et de familles grâce à une vaste gamme de produits d'assurance-vie, de régimes de rentes, et de fonds commun de placement. L'entreprise offre également différents produits et services de placement et régimes de retraite aux personnes et aux entreprises. Que vous souhaitiez offrir une sécurité à vos proches ou faire fructifier vos actifs en vue de la retraite, Pacific Life vous offre des produits et des services novateurs qui procurent une valeur et une sécurité financière aux générations actuelles et futures. Pacific Life compte parmi sa clientèle plus de la moitié des 100 plus grandes entreprises américaines et a été nommée l'une des sociétés les plus éthiques au monde en 2021 par l'Ethisphere Institute. Pour en savoir plus sur l'entreprise, y compris ses notes de solidité financière actuelles, visitez www.PacificLife.com.

Pacific Life désigne la Pacific Life Insurance Company et ses sociétés affiliées, y compris la Pacific Life & Annuity Company. Le nombre de clients en date de juin 2020 est établi par la Pacific Life à partir du palmarès FORTUNE 500® 2020.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs et sont fournis dans le but de présenter de l'information au sujet des attentes et des plans actuels de la direction en ce qui concerne l'avenir. Le lecteur est prévenu que de tels énoncés peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces énoncés prospectifs comprennent les énoncés concernant le montant prévu afin de permettre l'acquisition de maisons par l'intermédiaire de la coentreprise et des autres instruments d'investissement de la Société, et la capacité d'augmenter ce montant; la valeur prévue du portefeuille de la coentreprise et la taille (ou la croissance potentielle des activités) de la coentreprise; le programme d'acquisition de la coentreprise et le rythme et le nombre d'acquisitions prévues par la coentreprise et d'autres instruments d'investissement; la gestion de la coentreprise; les stratégies de croissance et les prévisions de Tricon en ce qui concerne son secteur des appartements locatifs unifamiliaux; et les objectifs de mobilisation de capitaux de la Société. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, ceux-ci ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. et ne constituent pas nécessairement des indications exactes du moment de la réalisation ou non de ces résultats. Ces risques comprennent la possibilité que les occasions de financement par emprunt ne soient pas disponibles selon des modalités acceptables, si tant est qu'elles soient disponibles, la possibilité que les maisons répondant aux critères de placement de la Société ne soient pas disponibles aux fins d'acquisition, et la possibilité que la Société n'atteigne pas ses objectifs de mobilisation de capitaux et de croissance. Ces risques peuvent varier en fonction des conditions du marché et sont parfois indépendants de la volonté de la Société. Bien que la direction croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux suggérés dans ces énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et n'ont de valeur qu'à la date du présent communiqué. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, à moins que les lois applicables ne l'y obligent.

SOURCE Tricon Residential Inc.

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 20:34 et diffusé par :