SentinelOne désigné parmi les leaders du Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les plateformes de protection des terminaux

SentinelOne, le fournisseur de plateformes autonomes de cybersécurité, annonce aujourd'hui avoir été classé par Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant 2021 pour les plateformes de protection des terminaux1. SentinelOne voit dans ce classement la reconnaissance de sa plateforme innovante Singularity XDR et de sa mise sur le marché progressive et rapide. Ce succès témoigne de la parfaite adéquation entre le produit et le marché, de l'innovation et de la qualité de l'expérience client pour un ensemble de profils de clientèle variés.

"Le monde moderne est numérique, et chaque espace contenant des données est vulnérable. Les produits pilotés par l'homme ne peuvent tout simplement pas suivre le développement exponentiel des menaces. Notre technologie, alimentée par l'IA, est la réponse automatisée aux cyberattaques des temps modernes", a déclaré Tomer Weingarten, PDG et cofondateur de SentinelOne. " Le fait d'être nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner nous conforte dans notre approche et s'aligne sur la tendance du marché que nous connaissons. Je suis très fier que notre équipe ne cesse d'innover, d'évoluer et de croître - tout en assurant la protection de nos clients."

"SentinelOne connait une croissance fulgurante de nouveaux clients ainsi que dans l'expansion des modules de notre clientèle existante", explique Nicholas Warner, COO chez SentinelOne. "Nous continuons à surpasser les fournisseurs d'EPP de nouvelle génération et traditionnels dans le monde entier dans les évaluations comparatives, démontrant notre capacité à aborder la cybersécurité au rythme et à l'échelle requise par les entreprises modernes de toutes tailles pour déjouer les attaques menées à la vitesse des machines."

Avec d'excellents résultats en EDR, EPP, et MDR dans les évaluations par les pairs de Gartner, SentinelOne maintient une satisfaction de premier ordre auprès de sa clientèle mondiale d'entreprises, qui ne cesse de grandir. Au-delà de sa nomination en tant que leader dans le Magic Quadrant de cette année, SentinelOne a reçu la meilleure note globale et le plus grand nombre d'avis vérifiés dans le rapport 2020 Gartner Peer Insights ?Voice of the Customer': Endpoint Detection and Response Solutions. La société a également été reconnue par Gartner comme l'une des meilleures solutions dans son November 2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Endpoint Protection Platforms.

Les évaluations Gartner Peer Insights documentent l'expérience client par le biais d'évaluations vérifiées et d'évaluations réalisées par des professionnels de l'informatique d'entreprise. À la date du 23 avril 2021, les évaluations de SentinelOne sont les suivantes :

"SentinelOne constitue une solution novatrice en matière de protection des terminaux, avec un cycle de vie de développement rapide, une prise en charge des meilleures plateformes et une API inégalée." - Responsable de la sécurité de l'information, Industrie [lire la revue complète]

"SentinelOne est désormais une pièce maîtresse de notre portefeuille de sécurité. Son déploiement sur la majorité des postes de travail et des serveurs de notre environnement s'est fait presque du jour au lendemain." - Analyste senior en cybersécurité, Divers [lire la revue complète]

"Nous avons évalué Cylance, Crowdstrike, Microsoft ATP Defender, Carbon Black et SentinelOne. Dans l'ensemble, S1 change complètement la donne. Cette entreprise révolutionne la cybersécurité traditionnelle de façon spectaculaire et permettra à tous les responsables de la sécurité des systèmes d'information et à leur organisation de choisir un produit EDR sans aucune hésitation." - Directeur senior, cybersécurité, commerce de détail [lire la revue complète]

"Nous ne pouvons pas être plus heureux avec SentinelOne ! Nous avons comparé 11 produits dans notre propre laboratoire. SentinelOne est facilement arrivé en tête !" [lire la revue complète]

"SentinelOne a été essentiel pour la protection de notre entreprise. Cette plateforme fournit non seulement un système AV de nouvelle génération, mais également le système EDR. Nous avons en fait pris la décision de ne pas renouveler notre plateforme EDR existante en raison des fonctionnalités EDR avancées de SentinelOne." - VP -- Détection et réponse, Finance [lire la revue complète]

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs obtenant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Les évaluations de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs expériences individuelles et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

Les choix des clients de Gartner Peer Insights reflètent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels, les évaluations et les données recueillies selon une méthodologie documentée. Ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées et ne constituent pas une approbation de leur part.

À propos de SentinelOne

SentinelOne est une solution de cybersécurité de pointe intégrant la prévention, la détection, la réponse et la traque alimentées par l'IA à travers les terminaux, les conteneurs, les workloads cloud et les appareils IdO dans une seule et même plateforme autonome. Avec SentinelOne, les organisations bénéficient d'une transparence sur tout ce qui se passe sur le réseau à une vitesse machine, pour vaincre les attaques, à chaque étape du cycle de vie des menaces. Pour en savoir plus, visitez www.sentinelone.com ou suivez-nous sur @SentinelOne, sur LinkedIn ou Facebook.

