Aster DM Healthcare annonce le Prix Global Nursing d'une valeur de 250 000 de dollars





En reconnaissance à la contribution phénoménale des infirmières au système de prestation de soins de santé à travers le monde, Aster DM Healthcare a lancé le Prix Aster Guardian Global Nursing. Cette initiative est d'autant plus pertinente dans le scénario actuel qu'elles continuent à jouer un rôle central dans la fourniture de soins malgré les défis produits par la pandémie de Covid-19, en prenant soin des patients du monde entier et en risquant leur vie.

L'initiative invite les infirmières et infirmiers du monde entier à poser leur candidature pour le prix en proposant leur travail sur le site mentionné, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres personnes avec une citation. La date de début des candidatures sera annoncée prochainement.

Dr Azad Moopen, Président fondateur et Directeur général d'Aster DM Healthcare a déclaré : "Les infirmières constituent l'épine dorsale de tous les systèmes de prestation de soins de santé et jouent un rôle essentiel dans les soins fournis aux patients, et contribuent à l'ensemble du processus de rétablissement. Nombreux d'entre eux s'engagent avec passion au service de leurs patients, malgré les risques encourus et les heures de travail prolongées dans des situations telles que la pandémie actuelle. Ils font passer leurs patients avant leurs familles et leurs proches pour accomplir leur devoir. Bien souvent, cela n'est ni reconnu ni rémunéré. Grâce au prix Aster Guardians Global Nursing Award, nous souhaitons mettre en lumière leurs sacrifices et leur engagement et les célébrer au niveau mondial".

L'initiative commencera bientôt à recevoir des candidatures par région, notamment en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud et en Australie. Elle suivra un processus d'examen rigoureux à plusieurs étapes qui sera géré par une agence externe tierce et un jury indépendant composé de personnalités internationales de renommée. Après l'examen initial qui repose sur des critères de sélection préétablis, les candidatures présélectionnées seront soumises à un processus de vote. Par la suite, 10 finalistes seront sélectionnés pour la cérémonie de remise des prix, l'entretiens et interactions avec le jury. Le lauréat final du Prix Aster Guardians Global Nursing sera annoncé le 12 mai - lors de la Journée internationale des infirmières, l'année prochaine en 2022. Outre l'important premier prix de 250 000 dollars américains, les 9 finalistes recevront également des récompenses en argent et des distinctions.

À propos d'Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare limitée est l'un des plus grands prestataires de services de santé intégrés opérant dans le CCG et un acteur émergent en soins de santé en Inde. En mettant l'accent sur l'excellence clinique, nous devenons l'une des rares entités au monde à avoir une forte présence dans les soins de santé primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires à travers nos 27 hôpitaux, 115 cliniques et 225 pharmacies. Nous comptons plus de 21 000 employés dévoués, dont 2887 médecins et 6283 infirmières à travers les zones géographiques dans lesquelles nous sommes présents, et nous tenons une promesse simple mais forte faite à nos différentes parties prenantes : "Nous vous traiterons bien". Nous répondons à tous les segments économiques de la société à travers nos trois marques : Aster, Access et Medcare. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.asterdmhealthcare.com

