Dahua Technology dévoile la nouvelle version de WizMind pour une expérience d'IA optimisée





Dahua Technology, un chef de file mondial des solutions et services IdO axés sur la vidéo, présente la nouvelle version de sa série WizMind, qui comprend des produits orientés sur les projets et des solutions IA flexibles destinés aux technologies basées sur l'humain, les véhicules, les objets et l'imagerie thermique afin de fournir aux marchés verticaux une expérience IA sans précédent.

Applications basées sur l'humain

Dotée de puces et d'algorithmes IA dernier cri, la nouvelle version de la solution WizMind comprend une protection 2.0 des données privées, une reconnaissance faciale 2.0, des métadonnées vidéo humaines 2.0 et d'autres performances IA avancées garantissant la réactivité en cas d'incidents, tout en fournissant un niveau élevé de précision en termes de flux client, de densité du trafic, de direction de la cible, etc., en vue d'une analyse commerciale approfondie. Privacy Protection 2.0 propose des options de saturation supplémentaires (polygones irréguliers, mosaïques, et blocs de couleur) et prend en charge l'exportation des codes sur la base de cibles spécifiées, assurant ainsi la confidentialité des personnes et des lieux.

Applications basées sur les véhicules

La nouvelle mouture LWizMind intègre l'ANPR, la gestion des places de parking, les métadonnées de véhicule 2.0 et d'autres technologies couvrant une multitude de scénarios basés sur des véhicules. Cette version peut détecter avec précision et afficher le statut de parking et le nombre de places disponibles, et permet la superposition d'informations variées à partir de l'image du véhicule. En outre, un double système PTZ permet même d'obtenir des images détaillées de véhicules en situation de saturation.

Applications basées sur les objets

Fonctionnalité entièrement nouvelle sur WizMind, la technologie Dahua de surveillance des objets utilise des algorithmes d'apprentissage profond pour détecter jusqu'à six types d'objets. Cette technologie filtre les fausses alarmes causées par des interférences et fournit des informations précises au client. La connexion entre l'alarme de liaison et l'administrateur aide le passager à retrouver des articles perdus, ou à détecter un engorgement au niveau de la sortie de secours, réduisant ainsi les pertes matérielles et augmentant la sécurité.

Applications d'imagerie thermique

La technologie Dahua d'imagerie thermique s'appuie sur le meilleur capteur d'imagerie thermique du marché et sur un excellent algorithme de traitement de l'image pour fournir une performance de surveillance longue portée 24/7. Sa détection des comportements anormaux, ses alarmes à haute précision et d'autres fonctions d'analyse intelligente en font la solution idéale pour les aéroports, la sécurité frontalière, les infrastructures, la prévention des incendies, etc.

Écosystème WizMind

Dahua WizMind est compatible avec une variété de plateformes tierces et prend en charge un large éventail d'API en vue d'une intégration aux systèmes des partenaires de Dahua. Dahua DHOP prend en charge les accès tiers aux caméras IPC et thermiques de WizMind, permettant la personnalisation des fonctions de la caméra.

Grâce à des performances techniques IA précises, fiables et exhaustives, la nouvelle série WizMind offre des solutions sur mesure haut de gamme et une intuitivité inégalée pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de gestion du trafic, des bâtiments, des commerces, des infrastructures énergétiques et autres.

*La date de lancement du produit peut varier en fonction du pays.

