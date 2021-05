Babel Finance obtient 40 millions de dollars de la série A auprès d'investisseurs mondiaux dans un contexte de demande croissante de services financiers en cryptomonnaie.





Babel Finance cherche à servir les investisseurs traditionnels et à connaître une expansion à l'échelle mondiale avec des investisseurs sélectionnés, expérimentés en matière de conformité mondiale et dotés de vastes réseaux commerciaux.

HONG KONG, 10 mai 2021 /CNW/ - Babel Finance, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services financiers en cryptomonnaie, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de sa collecte de fonds stratégique de série A de 40 millions de dollars américains. La ronde a été menée par Zoo Capital, Sequoia Capital China, Dragonfly Capital, BAI Capital et Bertelsmann ainsi que Tiger Global Management, avec la participation complémentaire d'investisseurs existants.

Cette ronde de financement stratégique démontre que Babel Finance est très prisée par les principaux investisseurs mondiaux en capital-risque et en capital-investissement, ainsi que par les bureaux familiaux. Ces institutions proviennent de contextes diversifiés et couvrent les ressources du marché des capitaux en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.

« L'alliance avec nos nouveaux investisseurs du financement traditionnel est une étape cruciale qui nous permet d'offrir des produits plus innovants, de renforcer les contrôles de conformité, et, en fin de compte, de fournir une gamme complète de services fiables pour répondre à la demande croissante des investisseurs traditionnels qui souhaitent ajouter des cryptoactifs à leur portefeuille », a déclaré Flex Yang, chef de la direction chez Babel Finance.

Le succès de Babel Finance à obtenir la reconnaissance des investisseurs mondiaux grâce à cette ronde de collecte de fonds est en grande partie attribuable à sa croissance rapide et à sa performance résiliente tout au long des cycles du marché depuis sa création. En février 2021, Babel Finance a servi plus de 500 clients institutionnels, alors que son activité de prêt de cryptomonnaie a atteint un solde impayé de 2 milliards de dollars américains (en cryptomonnaie). En combinant l'innovation financière et la gestion prudente des risques, l'entreprise est devenue l'un des plus importants acteurs des dérivés de la cryptomonnaie avec un volume de transactions mensuel de 8 milliards de dollars américains.

« Babel Finance vise à devenir une puissance mondiale à l'échelle et à la largeur de bande dans le secteur, à l'image de notre homologue, le Digital Currency Group (DCG) aux États-Unis. Pour poursuivre la lancée de l'an dernier, la croissance de Babel sera encore alimentée par des financements, des investissements, des fusions et acquisitions, ainsi que des partenariats stratégiques avec des investisseurs qui sont alignés avec notre vision », a déclaré Del Wang, cofondateur de Babel Finance.

Cet investissement marque les débuts de Zoo Capital, BAI Capital et Tiger Global Management dans le secteur de la cryptofinance en Asie. Il témoigne également d'une confiance et d'une reconnaissance croissantes du développement futur de l'industrie dans la région.

« Nous sommes heureux de nous associer à Babel Finance, et cet investissement marque la première initiative de Zoo Capital dans le secteur de la cryptomonnaie. Je pense que notre réseau mondial et notre expérience fourniront un soutien précieux à Babel Finance afin de construire une passerelle sophistiquée pour le marché traditionnel », a déclaré Bowen Wang, chef de la cryptomonnaie chez Zoo Capital, le seul fonds de capital-risque en démarrage de Boyu Capital.

« BAI se concentre sur l'investissement dans les chefs de file des industries émergentes, et la cryptofinance est un secteur important dans le cadre de notre couverture de technologie financière. Babel Finance est clairement un pari gagnant pour nous, comme en témoigne son solide savoir-faire sur le marché, son innovation financière et sa gestion des risques », a déclaré Annabelle Long, fondatrice et associée directrice chez BAI Capital. BAI Capital est le premier investisseur en capital-risque de plusieurs établissements asiatiques de technologie financière, dont Linklogis, Lexin et Yixin.

Pour l'avenir, Babel Finance s'engagera à servir les investisseurs traditionnels en leur offrant des produits financiers de cryptomonnaie dans le cadre de leurs régimes de conformité respectifs. Afin de mieux répondre aux exigences institutionnelles, l'entreprise a consacré des ressources importantes à la conformité mondiale, notamment en demandant des licences pertinentes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Tous ces efforts visent à promouvoir les pratiques exemplaires qui soutiennent un environnement conforme à la cryptomonnaie. En collaboration avec des chefs de file mondiaux du secteur, Babel Finance travaille de manière proactive avec le service réglementaire de différentes juridictions pour définir les pratiques exemplaires en matière de conformité.

« En tirant parti des ressources de nos nouveaux investisseurs, nous continuerons d'investir massivement dans la conformité, l'infrastructure technologique et l'acquisition de talents, y compris les partenariats avec les canaux et les fusions et acquisitions sélectionnées. Avec une participation institutionnelle croissante, Babel Finance est bien positionnée pour faire le pont entre les marchés de la cryptomonnaie orientaux et occidentaux en fournissant les meilleurs services financiers en cryptomonnaie », a déclaré Yulong Liu, associé et chef des partenariats mondiaux chez Babel Finance.

« Babel Finance a l'objectif ambitieux de construire une infrastructure financière robuste pour l'industrie de la cryptomonnaie, ce qui va de pair avec la tendance évolutive vers l'institutionnalisation de ce secteur. Nous avons confiance en leur potentiel pour devenir un chef de file international », a déclaré Bo Feng, associé directeur chez Dragonfly Capital.

Fondée en 2018, Babel Finance est l'un des plus grands fournisseurs de services financiers en cryptomonnaie au monde, offrant des prêts en cryptomonnaie, une gestion d'actifs et un financement de premier ordre aux institutions et aux investisseurs qualifiés du monde entier.

