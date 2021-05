Xi Jinping s'inspire d'un texte classique pour appeler à une plus grande harmonie entre l'homme et la nature





Le président chinois Xi Jinping a souligné à de nombreuses reprises la nécessité de redoubler d'efforts pour protéger l'environnement écologique. Xi s'inspire d'oeuvres classiques et cherche à promouvoir le passage à un mode de vie plus vert et à faible émission de carbone afin de garantir l'harmonie entre l'homme et la nature.

Lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'ouverture de l'exposition horticole de Pékin en avril 2019, M. Xi a cité un texte classique chinois ancien, intitulé « Zi Zhi Tong Jian », ou « Miroir complet d'aide à la gouvernance », publié pour la première fois il y a près d'un millénaire.

Lors dudit discours, Xi a reconnu que : « L'industrialisation, bien que génératrice de richesses matérielles sans précédent, a provoqué de graves dommages à Mère Nature ».

Ces remarques s'inscrivent dans un contexte d'inquiétude croissante quant aux effets du changement climatique, ainsi que de crainte que les combustibles fossiles ne s'épuisent bientôt si l'homme continue à brûler au rythme actuel, alors que les ressources clés telles que la terre, l'eau et l'énergie deviennent toutes de plus en plus limitées.

« L'utilisation judicieuse des ressources naturelles est la clé de la conservation écologique », a déclaré M. Xi lors de l'exposition.

« Nous devons promouvoir un mode de vie plus simple, plus écologique et à faible émission de carbone, nous opposer à l'excès et au gaspillage et encourager une culture de vie verte et saine », a déclaré le président.

« En levant les yeux la nuit, nous sommes impressionnés par les nombreuses étoiles dans le ciel. La planète Terre est la seule demeure de la race humaine. Nous devons protéger cette planète comme nos propres yeux, et chérir la nature comme nous chérissons la vie », a déclaré M. Xi.

Le dernier plan quinquennal de la Chine ouvre également la voie à sa promesse de plafonner les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Le 14e plan quinquennal (2021-2025) prévoit de réduire la consommation d'énergie par unité de produit intérieur brut (PIB) et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de 13,5 % et 18 %, respectivement, au cours des cinq prochaines années.

Au cours des dix dernières années, la Chine s'est classée au premier rang mondial en termes d'augmentation des ressources forestières, sa superficie de boisement dépassant 70 millions d'hectares. Parallèlement, 90 % des types d'écosystèmes terrestres et 85 % des principales populations d'animaux sauvages bénéficient d'une protection efficace de l'État. La Chine s'est également engagée à augmenter le volume du stock forestier de six milliards de mètres cubes d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 et à porter sa capacité totale installée d'énergie éolienne et solaire à plus de 1,2 milliard de kilowatts.

