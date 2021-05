La réhabilitation des structures entre Caplan et Port-Daniel-Gascons se poursuit sur le chemin de fer de la Gaspésie





RIMOUSKI, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après la mise en service des deux nouveaux ponts à Cascapédia-Saint-Jules en décembre dernier, les appels d'offres ciblant trois structures à réhabiliter entre Caplan et Port-Daniel-Gascons seront lancés sous peu. Ces travaux s'inscrivent dans le grand projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie entre Matapédia et Gaspé prévu jusqu'en 2025. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en font l'annonce aujourd'hui.

Un appel d'offres sera publié dans les prochains jours pour la surveillance des travaux de réfection à venir du pont qui surplombe la rivière Bonaventure. D'autres suivront afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation sur différentes structures, dont celles de Bonaventure, de Shigawake et de la petite rivière Port-Daniel, à Port-Daniel-Gascons.

Ces travaux s'ajouteront, au cours des prochains mois, à ceux qui se poursuivent depuis l'automne dernier en vue de terminer la construction d'un tout nouveau pont à Caplan et de réhabiliter la structure ferroviaire qui surplombe la baie de Port-Daniel-Gascons.

Citations

« Je suis heureux de constater que les travaux se poursuivent rapidement. Il s'agit d'une avancée importante pour le projet, ce qui permettra d'entreprendre, cette année, la réhabilitation ou la reconstruction de près de la moitié des infrastructures entre Caplan et Port-Daniel-Gascons, en plus de remettre en service, en 2022, cette portion du chemin de fer restée inexploitée pendant plusieurs années. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement a entendu le vif intérêt de la communauté gaspésienne pour le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie et son souhait de voir le transport ferroviaire reprendre. Je me réjouis de constater que les travaux avancent au rythme des attentes de la population. Il s'agit d'un projet ambitieux et complexe, porteur d'un riche potentiel pour le développement économique de la région. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

Entre Caplan et Port-Daniel - Gascons , le Ministère prévoit reconstruire ou réhabiliter 13 infrastructures, dont un site où il est prévu de déplacer la voie en raison d'un décrochement rocheux.

- , le Ministère prévoit reconstruire ou réhabiliter 13 infrastructures, dont un site où il est prévu de déplacer la voie en raison d'un décrochement rocheux. D'autres appels d'offres seront publiés d'ici la fin de l'année afin que les travaux puissent être réalisés en 2022 sur l'ensemble des infrastructures de ce tronçon.

Les deux ponts ferroviaires surplombant la rivière Cascapédia, entre Matapédia et Caplan , sont en service depuis le 23 décembre 2020. Les travaux, notamment la démolition des anciennes structures, doivent être terminés à l'été 2021.

, sont en service depuis le 23 décembre 2020. Les travaux, notamment la démolition des anciennes structures, doivent être terminés à l'été 2021. Entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé, les travaux d'ingénierie ciblent principalement 21 structures ainsi que des sites qui soulèvent des enjeux géotechniques liés à des glissements de terrain ou à l'érosion côtière. Il est prévu que ce tronçon soit mis en service en 2025.

Jusqu'à maintenant, des travaux de maintien des actifs ont permis le remplacement de 160 000 traverses entre Matapédia et Gaspé.

