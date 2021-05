Le Badge PRO : un mouvement est lancé pour encourager les entrepreneurs à la proactivité





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour rebondir face à la pandémie et pour évoluer en affaires, la Clinique d'accompagnement entrepreneurial crée un mouvement pour inciter les entrepreneurs à être proactifs. Le Badge PRO est une toute nouvelle formule d'accompagnement offerte et réunit maintenant des entrepreneurs des quatre coins du Québec pour les encourager à adopter la proactivité en affaires.

Le Badge PRO : la proactivité comme ingrédient du succès en affaires

La proactivité, c'est l'un des atouts qui caractérise les entrepreneurs qui réussissent en affaires, mais encore doivent-ils se sentir appuyés dans leurs efforts au quotidien. Souvent seuls et isolés, les entrepreneurs ont besoin d'être bien accompagnés pour réussir et pour jouer un rôle majeur dans la relance de l'économie.

Le Badge PRO est un programme d'accompagnement conçu pour entraîner les réflexes entrepreneuriaux et cultiver la proactivité. Cette formule unique en son genre stimule la réflexion des entrepreneurs sur une base quotidienne. L'objectif : les encourager à être créatifs pour évoluer en affaires. Offert sous forme d'abonnement annuel au coût de 150$ par année, le Badge PRO comprend :

Une formule d'accompagnement axée sur la proactivité via une application et différentes plateformes;

Des conseils pratico-pratiques pour valider des démarches et des décisions d'affaires;

Des webinaires trimestriels et des ateliers-conseils mensuels;

Des contenus exclusifs et un journal de progression pour rester proactif en affaires.

Entièrement virtuel, le Badge PRO est un nouveau PROduit accessible à tous les entrepreneurs du Québec qui dirigent des petites entreprises de moins de 20 employés. Ce programme d'accompagnement est disponible dès maintenant sur le site web de la CAEQ et est offert en collaboration avec des chambres de commerce dans plusieurs régions du Québec.

Citations :

« Avec la pandémie, des milliers d'entrepreneurs du Québec ont été plongés en crise alors que d'autres ont remis en question leurs modèles d'affaires. Plusieurs ont fait le choix de revoir leurs façons de faire pour innover et pour évoluer. Le Badge PRO est d'abord et avant tout un mouvement pour rassembler les entrepreneurs dans une démarche de réflexion. Nous voulons les aider à développer les bons réflexes et la proactivité en affaires. Le Badge PRO répond à un besoin, celui d'être proactif et surtout de le rester dans les prises de décisions d'affaires. La pandémie nous a rappelé que l'entrepreneuriat est avant tout un marathon, d'où la pertinence d'offrir un accompagnement adapté qui entraîne les réflexes des entrepreneurs sur une base quotidienne », a déclaré Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial.

« Avec le badge PRO, nous voulons démocratiser l'accès à l'accompagnement entrepreneurial et le rendre accessible pour n'importe quel entrepreneur, que ce dernier opère un commerce de services ou une entreprise manufacturière. L'expérience avec nos clients dans la dernière année nous démontre très clairement que les entrepreneurs proactifs sont ceux qui ont le mieux traversé la crise et qui réussissent en affaires. Le défi, ce n'est pas uniquement d'être proactif, mais de le rester chaque jour et de maintenir le rythme. Nous croyons que la proactivité doit devenir une habitude ancrée dans le quotidien des entrepreneurs et c'est la raison pour laquelle le Badge PRO leur est offert sous la forme d'un abonnement annuel simple et flexible », ajoute monsieur Michel Ross, entrepreneur-conseil et également cofondateur de l'entreprise.

À propos de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial

La Clinique d'accompagnement entrepreneurial (CAE) est une entreprise qui soutient les entrepreneurs partout au Québec et qui offre des programmes d'accompagnement structurés pour les petites entreprises en développement et en croissance de moins de vingt employés. « Tes objectifs d'entrepreneurs, avec toi » est la devise de la Clinique, en appui aux entrepreneurs de tout le Québec qui souhaitent évoluer en affaires.

Pour en savoir plus sur le badge PRO, visitez le www.caeqc.ca ou la page Facebook au www.facebook.com/caeqc

SOURCE :

Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec

SOURCE Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 07:30 et diffusé par :