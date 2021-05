KPS Capital Partners fera l'acquisition de Metra Holding S.p.A. et de Metra S.p.A.





Premier fabricant mondial de profilés en aluminium extrudé

Il s'agit d'une première acquisition de fonds à moyenne capitalisation en Europe

NEW YORK, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Metra Holding S.p.A. et Metra S.p.A., (collectivement « Metra » ou la « Société »), un fabricant mondial d'aluminium extrudé. Les actionnaires vendeurs conserveront une part de 25 % de la Société. À la conclusion de la transaction, Metra deviendra la quatrième acquisition réalisée par KPS Special Situations Mid-Cap Fund (le « Mid-Cap Fund ») et la première acquisition en fonds à moyenne capitalisation de KPS dans la région de l'EMEA.

Metra est un fabricant mondial verticalement intégré de profilés en aluminium extrudé et de services connexes à valeur ajoutée, y compris la peinture, l'oxydation, l'usinage, le soudage et l'assemblage. La Société offre une gamme complète de profilés en aluminium extrudé, qui sont utilisés principalement dans les marchés finaux de l'industrie et de la construction en Europe et en Amérique du Nord.

Pierre de Villeméjane, un partenaire de KPS Mid-Cap Investments (« KPS Mid-Cap »), a déclaré : « Nous sommes ravis de faire l'acquisition de Metra, une entreprise d'extrusion d'aluminium qui se démarque par ses diverses capacités de fabrication et de finition, ses vastes compétences en matière de développement de produits et son excellent service client. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec les actionnaires vendeurs, le président-directeur général Enrico Zampedri et l'équipe de Metra pour accélérer les possibilités de croissance grâce à des investissements substantiels dans les actifs et les opérations de la Société. L'expertise de Metra en matière de fabrication et son engagement à l'égard de la qualité, combinés aux ressources stratégiques, opérationnelles et financières mondiales de KPS, constituent une plate-forme idéale pour la croissance future. Nous avons l'intention de développer l'entreprise à la fois de façon organique et au moyen d'une stratégie d'acquisition mondiale. »

Enrico Zampedri, président-directeur général de Metra, a déclaré : « Toute l'équipe de Metra est ravie de s'associer à KPS alors que la Société entre dans cette prochaine phase de croissance. KPS a fait ses preuves en matière d'investissements dans l'industrie des métaux et a démontré sa capacité à créer une valeur importante dans le secteur. La portée mondiale de KPS, son engagement envers l'excellence en matière de fabrication et par rapport à la santé et la sécurité de tous les employés de Metra, combinés à ses ressources financières considérables, permettront à notre entreprise de réaliser une croissance importante, tout en continuant de mettre l'accent sur la qualité et le service client. »

La conclusion de la transaction est prévue au deuxième trimestre de 2021, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ? IMI Corporate & Investment Banking Division a agi à titre de conseiller financier principal et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de KPS. Lazard S.r.l. a agi à titre de conseiller financier, Allen & Overy LLP a agi à titre de conseiller juridique et EY Advisory S.p.A. a agi à titre de conseiller en diligence raisonnable auprès des fournisseurs financiers de Metra.

À propos de Metra

Metra est un fabricant mondial verticalement intégré de profilés en aluminium extrudé et de services connexes à valeur ajoutée, y compris la peinture, l'oxydation, l'usinage, le soudage et l'assemblage. La Société offre une gamme complète de profilés en aluminium extrudé, qui sont utilisés principalement dans les marchés finaux de l'industrie et de la construction en Europe et en Amérique du Nord. Metra, dont le siège social est situé à Rodengo Saiano, en Italie, possède cinq installations de fabrication stratégiquement situées en Italie et au Canada. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.metrabuilding.com ou www.metraindustry.com .

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est supérieure à 12,3 milliards de dollars (en date du 31 décembre 2020). Depuis près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille de KPS Funds ont des revenus annuels globaux d'environ 10,6 milliards de dollars, exploitent 159 installations de fabrication dans 22 pays et comptent environ 34 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap est axée sur les investissements dans la limite inférieure du marché intermédiaire qui demandent jusqu'à 100 millions de dollars de capitaux propres initiaux. KPS Mid-Cap cible la même catégorie d'opportunités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que celles que les fonds emblématiques de KPS adoptent depuis près de trente ans. KPS Mid-Cap tire parti et bénéficie de la plate-forme mondiale de KPS, ainsi que de la réputation, des résultats obtenus, de l'infrastructure, des bonnes pratiques, des connaissances et de l'expérience de celle-ci. L'équipe d'investissement de KPS Mid-Cap est gérée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels chevronnés et talentueux.

